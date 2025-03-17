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    國研院興達港打造「重型海洋科儀自研自製基地」 2026年底完工啟用

    國研院海洋中心在高雄興達港規劃建置「重型海洋科儀自研自製基地」，預計2026年底完工啟用。（國研院海洋中心提供）

    國研院海洋中心在高雄興達港規劃建置「重型海洋科儀自研自製基地」，預計2026年底完工啟用。（國研院海洋中心提供）

    2025/03/17 15:54

    〔記者蘇福男／高雄報導〕為提升台灣海洋科技自主研發實力，國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心（簡稱「國研院海洋中心」）在高雄興達港海洋科技產業創新專區規劃建置「重型海洋科儀自研自製基地」，預計2026年底完工啟用。

    國研院表示，重型海洋科儀自研自製基地將建構鋼骨結構一層樓挑高建築，基地內將建置大型廠房與附屬設施，除提供海洋載具測試示範場域，並作為勵進研究船的後勤維運暨關鍵科儀工作站，完善我國海洋科儀研發環境，推動海洋科儀設備國產化，減少對進口設備的依賴，提升海洋產業效益。

    基地並將鏈結興達港周邊產業，並與經濟部「海洋科技產業創新專區」合作，引薦區域內傳統加工產業投入高價值海洋科技產品製造，形成南台灣藍海科技廊帶，促進產業升級。

    國研院長蔡宏營表示，隨著全球對海洋資源探索與環境保護需求持續增加，海洋科技創新已是我國重要戰略，為推動海洋科技前瞻研究與特殊探測調查任務能永續發展，必須完善研發場域，並建構海洋資源共享平台。

    他說，重型海洋科儀自研自製基地負有5大任務，包括作為海洋科技長期發展的核心基礎設施，提供重型海洋科儀自主研發及海洋儀器產製的實驗場域，供作研究船及關鍵探測系統後勤維運的基地，整合海洋中心海洋科儀設備、自主研發技術及精準探測技術等資源，支援學術研究、產業發展、人才培育及科普教育。

    重型海洋科儀自研自製基地的建立，將提升我國海洋科技自主研發實力，並成為產學合作平台，加速台灣海洋科技產業發展，爭取在國際海洋研究領域的話語權。

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