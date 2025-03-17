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    「台灣高等教育與諾貝爾獎得主聯誼會」成立 邀25位得主來台

    17所公私立大學、14家企業及工研院近日成立「台灣高等教育與諾貝爾獎得主聯誼會」，將邀25位諾貝爾獎得主來台。（台大提供）

    17所公私立大學、14家企業及工研院近日成立「台灣高等教育與諾貝爾獎得主聯誼會」，將邀25位諾貝爾獎得主來台。（台大提供）

    2025/03/17 15:45

    〔記者林曉雲／台北報導〕我國迄今僅有中研院院士李遠哲曾獲諾貝爾獎，國立台灣大學和世界和平基金會（IPF）推動「台灣橋梁計畫」，17所公私立大學、14家企業及工研院近日成立「台灣高等教育與諾貝爾獎得主聯誼會」，台大校長陳文章說明，今年11月至2026年4月間，聯誼會與中研院透過IPF共同邀請25位諾貝爾獎得主來台演講，包括經濟學獎、物理學獎、化學獎、生理學或醫學獎及和平獎等得主，透過與國際頂尖學者的互動，加強台灣研究量能，並激勵年輕學者與學生，提升其科研素養與創新能力，以提升台灣科研的國際影響力。

    陳文章表示，總統賴清德於去年接見IPF主席尤韋．莫拉韋茨（Uwe Morawetz），期盼國內能有更多大專院校受益於此系列活動，因此他與有興趣參加「台灣橋梁計畫」的大學共同商議立此聯誼會，且獲得光寶科技創辦人宋恭源提高資助規模，聯誼會將持續促成各大學和研發機構邀請諾貝爾獎級的大師來台，強化台灣高教及產學研機構與國際頂尖學術機構間的科研合作，促進研究與技術交流，並進行合作研究計畫、合設實驗室及研究中心，支持台灣高教在前瞻科研等關鍵領域持續推進，突破發展。

    聯誼會企業和法人成員每年捐助150萬元，至少持續5年，以支持聯誼會，台大校長陳文章擔任會長，中國醫藥大學校長洪明奇、成功大學校長沈孟儒和與富邦人壽董事長林福星擔任副會長，未來即使在「台灣橋梁計畫」結束後，聯誼會仍將持續促成各大學和研發機構邀請諾貝爾獎級的大師來台，提升台灣科研的國際影響力。

    聯誼會學術單位成員包括：大同大學、中國醫藥大學、亞洲大學、東海大學、國立中山大學、國立中央大學、國立中興大學、國立成功大學、國立政治大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立台北科技大學、國立台灣大學、國立台灣科技大學、國立台灣師範大學、慈濟大學、台北醫學大學；企業及法人則有工研院、中美晶、生華生物科技、台灣大哥大、光寶科技、技嘉科技、東元電機、忠泰建設、和碩聯合科技、研揚科技、國巨公司、富邦人壽、富邦金控、緯創資通、馨昌公司。

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