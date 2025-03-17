全運會10/18開幕 日本人氣舞團Avantgardey要來雲林

2025全國運動會在雲林，開幕表演將邀請日本人氣舞團Avantgardey演出。（資料照）

2025/03/17 16:04

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣議會今（17）日專案報告2025全國運動會籌備進度，縣府教育處長邱孝文表示，全運會將在10月18日至23日舉行，縣內場館包括興建中的主場館虎尾高鐵田徑場等都會在6月底前完工，開幕表演人數達3000人，並將邀請日本人氣舞團Avantgardey演出，精彩可期。

邱孝文指出，全運會共有來自全國22縣市約1萬3000名選手及教練參與，共計有35項競賽種類，分別在44處場館進行，其中縣內有32處、借用縣外12處，縣內場地有21處修繕及新建，截至上週有4處完工，14處施工中、3處招標中，預計在6月底可以全部完工。

請繼續往下閱讀...

賽事期間交通部分，18日開幕典禮在台鐵斗六站、高鐵雲林站有接駁車，每10至20分鐘發車，另有4條路線是鄉鎮接駁，每10分鐘發車，比賽期間有3條接駁路線負責場館串聯，以高鐵與田徑場為總站，每小時發車。

外界關注的選手之夜、開幕典禮，邱孝文表示，選手之夜將邀請多名大卡司演藝人員來表演，目前在招標中；開幕典禮以氣勢、科技及未來力為主題，表演將分4個篇章，包括巨人的美食平原、好久沒見了，朋友、百獅齊Fun、光榮派對．開始吧，參與團隊在地團體有獅陣、夜光龍、西螺七崁、武術、土風舞、街舞等，表演人數約有3000人；國際團隊將邀請日本人氣舞團Avantgardey。

今天專案報告有多位議員關心新建中主場館虎尾高鐵田徑場進度，加上梅雨季將屆是否能如期完工。雲林縣交通工務局長汪令堯表示，田徑場現進度約65%，應該可以如期完工。

2025全國運動會主場館虎尾高鐵田徑場興建工程目前進度約65%。（圖由雲林縣交通工務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法