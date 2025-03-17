跟隨「粉紅超跑」南下進香 3/27起開放現場報名

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步南下北港進香往返10天9夜時程已定，將從3月27日起一個月開放現場報名。（資料照）

2025/03/17 15:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步南下北港進香往返10天9夜時程已定，將從3月27日起一個月開放現場報名，因跟隨「粉紅超跑」媽祖進香信眾逐年增加，去年達近18萬人報名，廟方今年則準備23萬件進香服因應。

今年白沙屯媽祖徒步南下北港進香，將於5月1日（農曆4月5日）深夜11點25分登轎後旋即出發，於5月3日抵達北港，5月4日舉行進火儀式，再度挑戰急行軍紀錄，預計於5月11日回宮。

請繼續往下閱讀...

白沙屯拱天宮也宣布將於3月27日至4月28日， 每日早上8點到中午12點、下午1點到6點於拱天宮香客大樓受理現場報名。

由於白沙屯媽祖徒步南下進香，報名隨香信眾逐年增加，近年屢創新高，去年報名人數17萬9971人、幾乎達18萬人報名，盛況空前，廟方今年則準備了23萬件進香服以滿足信眾的熱情虔誠。

拱天宮表示，依往年經驗，報名第一天都相當踴躍，時有大宗人數報名，審查資料等候報名的時間相對冗長，請配合工作人員安排之動線與程序，耐心排隊等候。為了有效控管流量，當天會適量發出號碼牌，視報名作業情況再行增補或提早截止排單，報名期間長達一個月，建議香燈腳避開前幾天的尖峰時段，節省自身寶貴時間。

且有鑑於網路詐騙猖獗，拱天宮強調並未授權任何單位或團體辦理代客報名，為確保個人隱私與財務安全，香燈腳若需要代理報名請審慎評估選擇信譽良好之代理人，嚴防有心人士及網路詐騙。

跟隨白沙屯媽祖進香信眾逐年增加，廟方今年準備23萬件進香服因應。（圖由白沙屯拱天宮提供）

今年白沙屯媽祖南下進香期程。（圖由白沙屯拱天宮提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法