為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    跟隨「粉紅超跑」南下進香 3/27起開放現場報名

    苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步南下北港進香往返10天9夜時程已定，將從3月27日起一個月開放現場報名。（資料照）

    苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步南下北港進香往返10天9夜時程已定，將從3月27日起一個月開放現場報名。（資料照）

    2025/03/17 15:12

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年徒步南下北港進香往返10天9夜時程已定，將從3月27日起一個月開放現場報名，因跟隨「粉紅超跑」媽祖進香信眾逐年增加，去年達近18萬人報名，廟方今年則準備23萬件進香服因應。

    今年白沙屯媽祖徒步南下北港進香，將於5月1日（農曆4月5日）深夜11點25分登轎後旋即出發，於5月3日抵達北港，5月4日舉行進火儀式，再度挑戰急行軍紀錄，預計於5月11日回宮。

    白沙屯拱天宮也宣布將於3月27日至4月28日， 每日早上8點到中午12點、下午1點到6點於拱天宮香客大樓受理現場報名。

    由於白沙屯媽祖徒步南下進香，報名隨香信眾逐年增加，近年屢創新高，去年報名人數17萬9971人、幾乎達18萬人報名，盛況空前，廟方今年則準備了23萬件進香服以滿足信眾的熱情虔誠。

    拱天宮表示，依往年經驗，報名第一天都相當踴躍，時有大宗人數報名，審查資料等候報名的時間相對冗長，請配合工作人員安排之動線與程序，耐心排隊等候。為了有效控管流量，當天會適量發出號碼牌，視報名作業情況再行增補或提早截止排單，報名期間長達一個月，建議香燈腳避開前幾天的尖峰時段，節省自身寶貴時間。

    且有鑑於網路詐騙猖獗，拱天宮強調並未授權任何單位或團體辦理代客報名，為確保個人隱私與財務安全，香燈腳若需要代理報名請審慎評估選擇信譽良好之代理人，嚴防有心人士及網路詐騙。

    跟隨白沙屯媽祖進香信眾逐年增加，廟方今年準備23萬件進香服因應。（圖由白沙屯拱天宮提供）

    跟隨白沙屯媽祖進香信眾逐年增加，廟方今年準備23萬件進香服因應。（圖由白沙屯拱天宮提供）

    今年白沙屯媽祖南下進香期程。（圖由白沙屯拱天宮提供）

    今年白沙屯媽祖南下進香期程。（圖由白沙屯拱天宮提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播