「送肉粽」現場3男大生開直播偷拍 恐「沖煞」還會吃官司

花壇鄉劉厝村昨晚「送肉粽」，有3名男子到場開直播，吸引2千人觀看，法師今天撻伐3人恐會「沖煞」與吃上官司，要求3人道歉。（資料照）

2025/03/17 15:05

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉劉厝村昨天（16日）深夜舉辦「送肉粽」科儀，有3名自稱大學生的網友到場開直播，吸引2千人觀看，遭到喪家與主辦的道長「許白龍臥雲」拒絕後，3人仍持續跟隨拍攝。許白龍臥雲今天公開撻伐指出，他們並未同意拍攝，3人行為恐會「沖煞」，還可能吃上官司，呼籲3人公開向喪家與他道歉，否則不排除循司法途徑處理。

許白龍臥雲指出，昨晚這場「送肉粽」科儀由他扮鍾馗辦理法事，結果有3名自稱大學生的男性到場，表示要做記錄，但喪家與他都表明不接受拍攝，沒想到對方竟躲在附近偷拍，還一路跟拍，半途才跟丟。事後他發現3人根本不是大學生，而是探險台人員偷開直播拍攝，非常不尊重家屬與現場工作人員。

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許白龍臥雲說，彰化福興鄉曾有直播主為了衝點閱率，侵入喪宅攝影將「送肉粽」儀式上傳臉書社群，結果被喪家提告，法院依無故侵入他人住宅罪，處直播主拘役50日，這也是台灣因送肉粽被判刑首例。

「送肉粽」是台灣民間傳統除煞儀式之一，早期時盛行於彰化鹿港等沿海地區，又稱「送煞」、「喫麵線」，所謂「肉粽」、「麵線」都是台語的暗語。早年相傳，如果死者是自縊或上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找替死鬼，因此當地人都會透過法會，將往生者所使用的「繩索」，送到海邊或河流的出海口燒掉，藉此達到驅邪除煞。儀式過程都會提醒民眾不要觀看，也切勿鐵齒，一旦有外人闖入甚至開直播讓外人觀看，不僅讓喪家造成再次傷害，萬一遭到沖煞，也恐招致厄運。

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