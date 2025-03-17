2025首屆世界賞鳥博覽會 選定台灣舉辦推生態旅遊

世界賞鳥博覽會執行委員會（WBC）執行委員到八卦山賞鷹平台賞鳥。（圖由觀光署提供）

2025/03/17 15:13

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣爭取舉辦第一屆世界賞鳥博覽會，今年9月20日至21日在台中舉行，將邀請超過25個國家的保育團體及組織代表參與。觀光署表示，生態旅遊是疫後成長最顯著的旅遊型態，也是世界趨勢，期許藉此機會向全球旅客宣傳台灣的生態觀光。

世界賞鳥博覽會執行委員會（World Birdfairs Council，WBC）由16個會員國組成，第一屆世界賞鳥博覽會在台灣舉行，由交通部觀光署主辦，農業部林業及自然保育署、內政部國家公園署及台中市政府合辦，觀光署參山國家風景區管理處負責承辦。

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觀光署長周永暉表示，全球在疫情後，生態旅遊是回升最快、也是成長最多的旅遊型態；能夠在台灣舉辦世界賞鳥博覽會，是台灣觀光努力推動轉型為永續、綠色旅遊的契機，期盼透過舉辧鳥博能向全球旅客宣傳台灣的生態觀光。

周永暉表示，這次鳥博，觀光署規劃呈現13個國家風景區管理處推展的生態旅遊成效，藉此增進、行銷各景區推動永續旅遊的可親性。屆時也將邀請來自超過25個國家的保育團體及組織代表參與。

來自阿根廷、巴西、烏干達、菲律賓、馬來西亞的WBC執行委員，上週到台中視察場地。由於適逢「八卦山賞鷹季」系列活動期間，參山處安排執行委員八卦山脈參訪，成功追到灰面鵟鷹蹤跡，也欣賞到台灣特有亞種松雀鷹。

執行委員也大讚八卦生態遊客中心互動設施很有趣，在彰化賞鷹平台觀察到多種鳥類，建議世界賞鳥博覽會可納入這2個景點。

阿根廷執委Horaico Matarasso說，WBC自2020年從結合小團體開始到今，已組織世界50多個鳥會加入，因此，這次舉辦第一屆世界賞鳥博覽會，將讓WBC更加團結。馬來西亞執委Andrew Sebastian表示，台灣是亞洲的賞鳥門戶，在氣候與環境上，很適合發展賞鳥生態旅遊。

巴西執委Dr. Maria Marth說，這是他第一次來台灣，認為這裡的城市綠化很完善，下一屆2027鳥博將在巴西舉辦，期盼此行能向台灣學到更多舉辦經驗，讓鳥博越辦越好。

觀光署表示，鳥博期間將舉辦「世界賞鳥生態旅遊經驗談」論壇，針對「鳥展與觀鳥旅遊前景」及「觀鳥與保護」進行討論，9月22至23日將邀請外國團體前進中部賞鳥天堂大雪山森林遊樂區體驗賞鳥生態旅遊，將台灣生態旅遊行銷給全世界。

世界賞鳥博覽會執行委員會（WBC）執行委員體驗「八卦山脈生態遊客中心暨灰面鵟鷹主題館」的AR、VR設施。（圖由觀光署提供）

交通部觀光署長周永暉（右2）贈送世界賞鳥博覽會執行委員會（WBC）執行委員台灣特色伴手禮。（圖由觀光署提供）

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