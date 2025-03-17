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    國教盟倡議「家庭數位使用約定書」 避免孩子3C及網路成癮

    國教盟青年部日前舉辦辯論賽，主題為「手機是否應在高中職以下校園內被全面禁用」，也呼籲家長積極與學校合作，培養學生健康的數位使用習慣。（國教盟提供）

    國教盟青年部日前舉辦辯論賽，主題為「手機是否應在高中職以下校園內被全面禁用」，也呼籲家長積極與學校合作，培養學生健康的數位使用習慣。（國教盟提供）

    2025/03/17 13:59

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動「社會情緒學習」5年計畫，國教行動聯盟今（17）日發聲明表示，手機等3C及網路成癮是青少年情緒障礙、自殺率逐年提升的背後關鍵主因之一，呼籲政府推動「家庭數位使用約定書」制度，由學校、家長和孩子共同約定，以保護青少年免受傷害。

    國教盟青年部日前舉辦辯論賽，主題為「手機是否應在高中職以下校園內被全面禁用」，近百位學生參與，有參與學生分享自己過去因手機成癮，而經歷斷除過程中的罪惡感與痛苦，凸顯此議題的嚴重性與急迫性，也呼籲家長積極與學校合作，培養學生健康的數位使用習慣。

    國教盟理事長王瀚陽表示，針對教育部「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」修正草案，肯定教育部積極面，目前學校數位載具管理缺乏法律明確授權，各校執行標準差異極大，導致成效不彰與管理衝突，建議修訂「國民教育法」或「高級中等教育法」，授權訂定「校園數位載具使用管理辦法」，分別對國小、國中及高中制定不同規範，從管理干擾學習內容著手，培養學生心理韌性，促進正向、專注的數位學習環境。

    此外，王瀚陽表示，學校應落實數位素養教育課程，並與家長合作進行數位載具管理，建議推動「家庭數位使用約定書」制度，由學校提供約定書範本，並透過親師合作，協助家長與學生共同建立數位載具使用規範，提升家長參與程度，並積極落實於日常生活，尤其強調睡前至少30分鐘不使用數位設備，以保護學生睡眠品質與心理健康。

    王瀚陽指出，許多國家已透過政策與法規，要求網路業者與電信業者共同承擔社會責任，確保數位內容對未成年使用者更加友善與安全，例如英國資訊專員辦公室（ICO）今年3月對TikTok、Reddit和Imgur等平台展開調查，聚焦其兒童隱私保護措施，特別關注這些平台的年齡驗證機制和內容推薦系統，以確保未成年用戶不會接觸到不適當的內容，我國政府亦應主動與網路平台社群及電信業者合作，並應考量弱勢學生與特殊教育學生的需求，提供適當的資源與支持。

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