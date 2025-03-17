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    強烈大陸冷氣團還沒完！低溫可能不到10度 週四起回暖

    今日低溫分布。（圖為中央氣象署提供）

    今日低溫分布。（圖為中央氣象署提供）

    2025/03/17 11:26

    〔記者林志怡／台北報導〕強烈大陸冷氣團持續發威，台灣今晨冷成凍番薯，全台普遍低溫12度左右。中央氣象署表示，這波冷空氣將影響台灣至週三，此前還有機會出現10度以下低溫，但週四起白天氣溫就會快速回升，並在週末達到25度以上，但因環境偏乾，天氣轉晴，各地日夜溫差大，民眾仍需注意保暖。

    中央氣象署預報員趙竑說明，本週台灣降雨將分為3階段，今明2天受到華南雲雨區影響，東半部地區雨區較廣，西半部地區以山區降雨為主，平地則偶有零星飄雨；週三起因水氣遠離，降雨侷限在東半部山區，西半部僅有零星飄雨；週四環境偏乾，僅迎風面花東、恆春半島有零星飄雨，其他地區陽光露臉。

    針對氣溫方面，趙竑表示，今日受到強烈大陸冷氣團影響，各地清晨低溫普遍11至13度，新北五股更僅有9.4度，由於明日強烈大陸冷氣團影響持續，苗栗以北、東北部、宜蘭地區仍可能有10度以下低溫。

    趙竑也提到，受到水氣移入影響，今明白天氣溫回升並不明顯，北台灣整日16度以下，中南部氣溫低，但局部地區透光、相對溫暖；週三隨著環境轉乾、強烈大陸冷氣團減弱，中南部氣溫可重回20度以上，但北台灣、花東仍整日20度以下。

    此外，趙竑表示，週四後各地白天氣溫將重回20度，並一路回升至週末，週六、週日白天氣溫可達25度，但因環境較乾，清晨容易有輻射冷卻發生，各地日夜溫差大，尤其週四、週五2天，局部地區仍有機會出現10度以下低溫，民眾仍需注意保暖。

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週天氣。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週天氣。（圖為中央氣象署提供）

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