提升公共化教保 教育部8年投入近104億元

提升公共化教保，教育部8年來投入近104億元，與地方政府攜手努力，圖為台南市立新市幼兒園園舍。（教育部提供）

2025/03/17 11:20

〔記者林曉雲／台北報導〕為落實擴大公共化供應量的政策目標，教育部積極拓展公共化教保服務，透過前瞻基礎建設計畫及新建幼兒園園舍補助計畫，增加家長選擇優質教保服務的機會，106年迄今共補助204園，總經費約103億9954萬元，與直轄市、縣市政府共同打造友善育兒空間，提升各地公共化供應量。

教育部國教署組長王慧以新北市土城國中附幼為例，以滿足幼兒活動的多樣性為出發點，著重自然採光及通風，創造寬敞舒適且彈性的幼兒活動空間，符合安全無死角的管理基本需求，園舍外牆以白色為基底，搭配黃色（泥土意象）、綠色（樹木意象），並以城堡圖騰及其他色彩點綴，讓園舍更添活潑氣息。

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此外，台南市立新市幼兒園的設計重視親近自然，強調採光及節能，減少非必要遮蔽，活動室融入景觀，讓孩子們感受自然生態環境，園舍以白色為基調，配色粉嫩細緻，園舍空間與自然綠野呼應，營造溫馨感受，充滿童心童趣，讓幼兒如嫩芽般成長茁壯的希望園地。

而南投縣溪南國小附設幼兒園，蓋在國小的「後山」上，以「森林中的幼兒園」作為設計概念，園區有大樹環抱，另結合魔豆樹和彩虹意象，是孩子們學習的最佳場域，活動室規劃和空間配置以幼兒需求為設計重點，融入生活美感的教育理念，讓幼童在安全、快樂的學習環境中成長。

王慧秋表示，教育部將持續補助增設公共化幼兒園所需經費，支持年輕家庭育兒，提供家長安心、便利、平價的托育服務，用更優質的幼兒學習環境，讓孩子們健康快樂地學習與成長

提升公共化教保，教育部8年來投入近104億元，與地方政府攜手努力，圖為南投縣溪南國小附設幼兒園。（教育部提供）

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