中華郵政攜手乖乖！「郵局陪你乖乖長大」 聯名商品限量3200箱

中華郵政首次與經典零食品牌乖乖跨界合作，推出「郵局陪你乖乖長大」聯名款乖乖箱。（中華郵政公司提供）

2025/03/17 11:05

〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政公司迄今成立129年，這次首度與經典零食品牌乖乖跨界合作，推出「郵局陪你乖乖長大」聯名款乖乖箱，每箱有4包聯名款乖乖，並特別加贈「波波鴿幸運骰鑰匙圈」，民眾只要在3月20日至4月10日期間完成拍照任務並上傳臉書「i郵購粉絲團」，還有機會抽中獨家波波鴿證件套。

中華郵政公司電子商務室科長呂重昀指出，中華郵政首次與經典零食品牌乖乖跨界合作，推出「郵局陪你乖乖長大」聯名款乖乖箱，將於3月20日上午10時起於「i郵購」網站獨家開賣，每箱含運售價299元，限量3200箱，每個會員帳號最多購買5箱。

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「郵局陪你乖乖長大」聯名款乖乖箱，箱內含4包聯名款乖乖，以奶油椰子香味的綠色乖乖象徵「順利」，加上百年品牌郵局象徵「信賴」，成為經典綠色組合，並特別加贈「波波鴿幸運骰鑰匙圈」，結合郵局吉祥物波波鴿的「平安好人緣」，與棒球幸運骰的「超級好運氣」，寓意好運隨行、事事順遂。

此外，呂重昀說，中華郵政這次也特別舉辦「曬出你的幸運骰」抽獎活動，自3月20日至4月10日民眾可與聯名款乖乖箱合影，或於全台16間O2O郵購站電子看板拍照，將照片上傳至Facebook「i郵購粉絲團」，活動結束後將從中抽出10位幸運兒，贈送兼具實用性與收藏價值的獨家波波鴿證件套。

除聯名款乖乖箱外，中華郵政另於3月20日下午3時20分起在「i郵購」網站推出320元限時限量優惠活動，精選12項具產銷履歷、有機標章及國（公）營事業出品的優質商品，包括北農嚴選絲瓜保養組合、台酒易洗樂、統一生機燕麥飲及古坑咖啡等，搭配免運優惠數量有限售完為止。

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