彭啓明：鼓勵地方環保局將國中小學納入空品維護區禁高汙染車輛進入

環境部長彭啟明17日在立法院社福及衛環委員會就「氣象變異致國內空品惡化，精進預報與跨部會應變作為」進行專題報告並備質詢。（記者朱沛雄攝）

2025/03/17 11:19

〔記者陳嘉怡／台北報導〕部分學校距離工廠過近，導致學童吸入髒空氣影響健康。環境部長彭啓明表示，未來會加強學校附近工廠的源頭管理，並促進學校及家長會成立空品溝通平台；另外家長開車接送小孩，汽車怠速也會造成學校附近空品變差，會鼓勵地方環保局將國中小學納入空品維護區，禁止高污染的大型車輛進入，改善空品。

彭啓明今天赴立法院社環委員會專題報告並備質詢。立委林月琴關心，媒體報導全台部分學校與工廠距離過近，導致學童吸入髒空氣，影響健康的問題。

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彭啓明表示，也有很多民眾關心家附近工廠、學校的敏感族群健康影響，台灣地狹人稠許多工廠會設在學校附近，必須從源頭減量著手改善空品，像是媒體報導屏東縣獅子國中的空品問題後，環管署也與地方環保局共同量測，該學校附近的瀝青廠某項製程產生煙跟臭味，的確會影響學校空品，正在輔導其改善。

彭啓明提到，許多家長會開車接送小孩，但汽車怠速也會造成學校附近空品變差，全台目前有85個空品維護區，未來會鼓勵地方環保局增加空品維護區，透過將國中小學納入空品維護區，禁止高污染的大型車輛進入、減少怠速，這對於學校附近工廠的空品管理也會更有效率。另外學校、家長與在地工廠合作非常重要，希望未來促進學校、家長會組成溝通互動平台。

針對空品白皮書進度，彭啓明表示，目前已透過好空氣許願池約蒐集到300多個建議。他自己也提出8個難解問題，例如民眾期待空品愈來愈好，但我們現在掌握的工具和資源都還不夠，只有靠淨零才有辦法讓空品變好；另外很多民眾認為煙囪是很大的排放源，但汽機車等移動污染源，其實已超過煙囪等固定污染了，未來的管制策略必須跟以前不同；空品白皮書希望3月底完成、4月初對外發布。

環境部長彭啓明今天赴立法院社環委員會專題報告並備質詢，會前受訪提到空品白皮書預計3月底完成、4月對外發布。（記者陳嘉怡攝）

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