提醒好市多「飲水機溫度」恐有安全疑慮 意外掀兩派網友論戰

好市多將飲水機調整至最佳調乳溫度60度，意外引發網友熱議。（擷取自Costco好市多 商品經驗老實說/臉書社團）

2025/03/17 11:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以物美價廉聞名，吸引大批消費者前去購物。然而，近日有民眾發現店內飲水機特別標示，稱已將水溫調整至最適合泡奶粉的60度，原本貼心的設計卻意外引發爭議，讓兩派網友討論不休。

一名網友14日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享某間分店的飲水機照片，發現上方貼有告示「此飲水機已設定為最佳調乳溫度60度」，讓她忍不住想建議店家，「泡奶粉的溫度應該是70度，而不是60度喲！雖然設計很貼心，但有安全疑慮，容易殺菌不完全，進而造成嬰兒身體生病」，因此希望好市多可以改進。

請繼續往下閱讀...

貼文一出隨即掀起熱議，目前已吸引超過1600則留言討論。部分網友認為60度的設置並無不妥，「這種飲水機是燒到100度後才會降溫到60度，沒有妳說消毒或的殺菌問題」、「嬰兒真的真的沒那麼脆弱，我家4個月都用55度在泡」、「這個設置是提供方便，而不是人家就應該的。帶嬰兒出門如果需要泡奶，自備熱水奶粉才是應該、「以前沒這些飲水機的時候，小孩怎麼活下來的?」

根據世界衛生組織（WHO）建議，奶粉並非完全無菌，若水溫過高可能會破壞奶粉中的營養，但溫度過低則無法有效殺菌，因此建議以70˚C的水來沖泡奶粉。然而，水溫若超過70˚C，蛋白質可能會變性，因此不適合使用更高水溫沖泡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法