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    KATO製EMU3000型N規模型3輛組 3/18預購開搶

    台鐵公司與日本KATO公司合作推出EMU3000型N規精密模型3輛組，18日上午10時開放預購，每人每次各款限預購一套。（台鐵公司提供）

    台鐵公司與日本KATO公司合作推出EMU3000型N規精密模型3輛組，18日上午10時開放預購，每人每次各款限預購一套。（台鐵公司提供）

    2025/03/17 09:41

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵公司與日本KATO公司合作推出EMU3000型N規精密模型12輛組先前掀起搶購熱潮，這次則推出限量3輛組，明天（18日）上午10時在台鐵夢工場指定門市及網路商店同步開放預購，有僅在台灣地區販售的EMU3000型（紅）3輛基本組、3輛增節組及入門套裝3種商品，每人每次各款限預購一套。

    台鐵表示，EMU3000型（紅）入門套裝是將3輛基本組內含1車、7車及12車（先頭車及動力車）與基本的軌道和控制器（電源裝置）組合在一起的套裝商品，開箱即玩，輕鬆上手；另也推出單售EMU3000型（紅）3輛基本組以及EMU3000型（紅）3輛增節組（5車、6車及8車），讓民眾自由選擇搭配。

    EMU3000型（紅）入門套裝，每組5500元；EMU3000型（紅）3輛基本組，每組3800元；EMU3000型（紅）3輛增節組，每組3200元。

    台鐵表示，台鐵夢工場指定門市及網路商店同步開放預購，3月18日上午10時開放預購至商品售完為止。指定門市有松山店（02-27474242）、花蓮店（03-8333971）、台鐵便當販賣店台中店（04-22224683）、台鐵便當販賣店高雄販賣台（07-2851751）；台鐵夢工場網路商店（02-24563766）。（10:20更新）

    這次開放預購的模型，限定台灣地區販售，分成EMU3000型（紅）3輛基本組、3輛增節組及入門套裝。（台鐵公司提供）

    這次開放預購的模型，限定台灣地區販售，分成EMU3000型（紅）3輛基本組、3輛增節組及入門套裝。（台鐵公司提供）

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