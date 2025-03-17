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    月薪最高42K!楠梓園區首季徵才3/21登場 6企業釋逾百職缺

    楠梓園區首季徵才3/21登場，6企業釋逾百職缺。（楠梓園區提供）

    楠梓園區首季徵才3/21登場，6企業釋逾百職缺。（楠梓園區提供）

    2025/03/17 09:22

    〔記者王榮祥／高雄報導〕楠梓科技產業園區將於3月21日舉辦今年第一季現場徵才，集結華泰電子、日月光半導體、穎崴科技、旺詮、台住電子、迅束企業等6家知名企業，共釋出139個職缺，月薪最高可達4萬2000元。

    經濟部產業園區管理局表示，徵才項目涵蓋製程工程師、設備維護工程師、環境管理人員等技術型及管理類職缺，更設有完整培訓計畫，幫助求職者迅速融入職場；其中華泰電子推出製程工程師、品保工程師、產品工程師等技術職位，月薪從3萬7000元起，適合電子、電機、機械相關背景人才，迅束企業則釋出50名環境管理人員職缺，月薪可達4萬2000元，並開放清潔管理主任、駐廠行政等多元職位。

    本次徵才活動也強調社會責任，華泰電子特別設置身障專區，提供適合職缺並依應聘者專長安排合適職位，鼓勵多元人才進入職場，這不僅拓展就業機會，也促進職場多元與包容。

    園管局強調，楠梓園區作為南臺灣高科技產業聚落，積極推動產業升級發展，徵才活動可讓企業與求職者能有效銜接，企業可藉此吸納優秀人才，而求職者則能快速進入職場，創造雙贏局面。

    有意求職者可於3月21日當天攜帶履歷，前往楠梓科技產業園區新從業員工服務中心（高雄市楠梓區新建南路8號）3樓304、305教室參加現場面試。詳情可至活動網址查詢，或洽楠梓就業服務台（07-3640508）賀小姐。

    楠梓園區首季徵才3/21登場，6企業釋逾百職缺。（資料照）

    楠梓園區首季徵才3/21登場，6企業釋逾百職缺。（資料照）

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