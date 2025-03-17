中市勞工局招募「不老高手」並培訓 輔導企業如何進用中高齡民眾

中市勞工局招募不老高手輔導企業聘用中高齡民眾。（市府提供）

2025/03/17 09:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕長輩從年輕至退休的工作經驗是無價之寶，台中市政府勞工局為讓長輩們能傳承其技術，今年推動「不老高手」招募專案，將辦理2場次招募說明會，首場說明會將於26日辦理，經培訓後將邀請這些長者擔任職場業師或青年就業導師，並組成企業輔導團隊，協助企業進用中高齡勞動力。

勞工局已透過各區廠商協進會、各類工會及民間團體，推薦各產業擁有豐富經驗或職能技術熟練的專業人才，包含航太科技、營建工程、金融流通、精密工業、保險業、觀光休閒等超過90名產業資深菁英加入，如退休副總、資深媒體人、創業諮詢顧問、營建達人等。除擔任業界導師外，並協助企業共同合作建構友善職場環境。

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面臨人才不足，很多企業改聘用中高齡民眾，台中市就業服務處表示，透過各產業不老高手及學者專家共同組成企業輔導團隊，針對事業單位留用或回聘中高齡員工所面臨的問題，提供工作流程改善等建議，輔導企業建立有效能的人力運用；同時促進企業運用中高齡者在職訓練、職務再設計等方案，以提升中高齡勞工工作效能並協助穩定就業。

另台中市有許多事業單位、民間團體也運用專區平台，邀請不老高手針對勞動權益、創業及生命歷程等議題進行演講，透過分享職場寶貴經驗、就業服務相關資源，鼓勵更多退休人才再就業。

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