去年3天湧11萬人潮 高雄法國生活節5/23駁二重現

法國生活節在高雄將於2025年5月23日至25日登場，高雄市政府再度攜手法國在台協會與台灣法國人協會共同主辦。由左至右為：法國插畫家克里斯、行政暨國際處長張硯卿、法國在台協會學術合作暨文化處長周書安、法國在台協會新聞暨公關處長葉文頌、台灣法國人協會副會長黃毅禮、法國在台協會學術合作暨文化處文化專員莫耿。（高雄市行國處提供）

2025/03/17 08:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕「法國生活節在高雄」去年締造3天11萬人次熱烈回響，5月23日至25日將重返駁二！高雄市政府攜手法國在台協會與台灣法國人協會，以「法國蔚藍海岸」為主題，邀請法國知名插畫家操刀主視覺，透過藝術文化、美食與科技，邀請大家一起享受精采可期的台法盛宴！

市府說明，法國生活節呼應2025年法國尼斯將舉辦第三屆聯合國海洋會議（UNOC），融合高雄港灣城市特色與海洋文化，讓民眾享受法式風情，也能認識海洋文化及環境永續重要性。延續去年熱潮，今年涵蓋藝術、滾球及法式音樂，再加入VR科技元素、戶外講座及海洋文化體驗，並再度集結在地特色品牌、法式餐廳及知名烘焙品牌；其中法式品牌市集即日起開放報名。

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高雄市行國處指出，今年主視覺特別邀請2025福爾摩沙藝術駐村計畫藝術家、法國插畫家克里斯（Christopher Boyd）擔綱設計，透過生動筆觸，勾勒高雄與南法蔚藍海岸城市共有的海洋風情、傳遞永續海洋理念。

克里斯表示很榮幸能設計並參與法國生活節，將在活動期間以巨幅漫畫的形式展示藝術作品，這將是一部以趣味生動的風格融合法國和高雄的俏皮漫畫！歡迎大家參觀我的工作室，觀賞我在台灣期間創作的作品。

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）指出，繼去年成功舉辦之後，法國生活節在高雄將迎來第二年，文化體驗將更加豐富。有著充滿活力的蔚藍海岸精神，本次活動不只有美食，還有海洋主題的藝術工作坊、展覽、VR體驗、遊戲和座談，這是法國與高雄之間深化合作的證明，透過創意和共同經驗使文化交流更加緊密。

法國插畫家克里斯（Christopher Boyd）擔綱2025法國生活節主視覺設計，勾勒高雄與蔚藍海岸的海洋風情、傳遞永續海洋理念。（高雄市行國處提供）

法國插畫家克里斯（Christopher Boyd）擔綱2025法國生活節主視覺設計，勾勒高雄與蔚藍海岸的海洋風情、傳遞永續海洋理念。（高雄市行國處提供）

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