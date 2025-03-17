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    逾萬人朝聖！小吃店阿北撞臉柯文哲 前攝影官也喊超像

    有民眾近日在路邊小吃店看見與柯文哲撞臉的男子，引發網友熱議。（圖翻攝自爆廢公社）

    有民眾近日在路邊小吃店看見與柯文哲撞臉的男子，引發網友熱議。（圖翻攝自爆廢公社）

    2025/03/17 00:36

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲目前因涉京華城、政治獻金假帳案遭羈押，沒想到近日卻有民眾在街頭小吃店撞見「野生柯文哲」，但細看才發現是不同人，照片在網上曝光後吸引逾萬人朝聖，直呼「相似度百分百！」

    柯文哲本月10日在戒護人員戒護下，到新竹參加父親柯承發的告別式，結束後即返回北所羈押。不過16日有網友在臉書社團「爆廢公社」分享照片，表示自己在路邊小吃店撞見與柯文哲撞臉的男子在用餐，「你們說是不是很像！想說他這個時候怎麼會出現在這裡？我看了很多次，確定不是他，因為他騎車來。」

    從原PO分享的照片可以看到，該名男子的外貌、神態確實與柯文哲非常相像，照片中的他正在與一名女子吃飯。照片曝光後吸引超過1.6萬人朝聖，網友紛紛表示，「真的有夠像，要不是對面坐的明顯不是陳佩琪，不然真的以為是柯」、「阿北的多重宇宙」、「只能說一模一樣」、「相似度接近百分百！」、「根本分不出來」、「繼周杰倫之後換柯文哲了嗎……」。

    曾任柯市府攝影官的潘俊霖，16日晚間也轉發該照片，笑稱「連我這個拿相機對著七年的人都覺得很像！」

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