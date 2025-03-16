青年發揮醫療、修車專長服務偏鄉 獲志工典範「志霸獎」

「台北醫學大學楓杏社會醫療暨知識推廣服務隊」發揮醫學專業前往澎湖服務，獲青年署志霸獎。（記者楊綿傑攝）

2025/03/16 21:23

〔記者楊綿傑／台北報導〕青年投入志願服務最佳典範！青年署今頒發「青志獎」表揚優秀青年志工團隊，其中台北醫學大學團隊、屏東內埔農工團隊2校透過各自在醫療、車輛修繕技術等專業領域貢獻偏鄉，分別拿下大專組及高中職組最大獎「志霸獎」，各獲得5萬元獎金。

「台北醫學大學楓杏社會醫療暨知識推廣服務隊」多年來攜手醫師及護理師深入澎湖偏鄉進行巡迴診療、家訪衛教關懷在地居民及長者，同時辦理醫學體驗營將知識向下扎根，並培育在地服務高中生投入服務，形成善的循環而獲獎。

請繼續往下閱讀...

服務隊隊長、北醫大護理系三年級學生陳育忻提到，本身就是澎湖人，就讀湖西國小時因參與北醫大志工所舉辦的營隊而受啟蒙，後來高中還參與服務隊的「天人菊計畫」服務在地長輩，最後順利進入北醫就讀，也跟著回家鄉服務。

陳育忻回憶，服務過程中遇到一名受糖尿病所苦的長輩，詳細了解生活習慣後才發現其長年喝含糖紅茶，團隊建議長輩多喝水、搭配運動，病情總算獲得控制，也讓她感受到小小的衛教知識，可為居民的帶來很大的改變。

「屏東內埔農工機車志工服務隊」則發揮技職所學，為偏鄉居民檢修機車、維護輔具，5年下來更加入環保永續概念，將水門社區廢棄自行車重新整理，並製作水門村旅遊導覽地圖，推動具低碳特色的在地探訪，盼促進社區觀光。

內埔農工汽車科科主任康郁帆說明，技職學生比較偏向實作、操作型人格，如果只是在課堂上讀汽機車原理教科書會感到比較無聊，透過實際的服務在地民眾，過程中遇到問題，能促進學生「想辦法」去解決，獲得課本外的知識。

內埔農工汽車科三年級學生劉翔宗說，自己原本是非常內向的人，參與服務隊後變開朗，甚至還敢出國進行志工交流。服務過程中看到老人家臉上的笑容，也會跟著開心起來，所學能夠用在貢獻社會很有成就感。

另包括台灣青少年西洋棋志工團、High School Soap Lab、華僑高中根與芽志願服務社團、北醫醫學教育啟蒙服務隊、台灣公衛學生聯合會YENHA計劃小組、上醫醫療服務隊等6團體則拿下「績優服務獎」，獲4萬元獎金。

「屏東內埔農工機車志工服務隊」以技職修車專長服務在地民眾，還進一步從事在地低碳旅遊行銷地方，獲青年署志霸獎肯定。（記者楊綿傑攝）

屏東內埔農工汽車科學生從事社區服務。（內埔農工汽車科提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法