台中流行影音中心 最快2026年底營運

台中流行影音中心最快2026年底營運。（市府提供）

2025/03/16 19:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中流行影音中心已完工多年，何時可營運？新聞局表示，台中流行影音中心於去2024年9月完成簽約，10月完成場地點交作業；目前由OT營運廠商依照契約及投資執行計畫，推動辦理期初投資等相關事宜，預計2026年底前對外營運。

台中流行影音中心於2020年12月完工，2023年9月從中台灣電影中心改名台中流行影音中心，2024年9月已簽約，台中市民相當期待台中流行影音中心能儘早營運，關切進度。

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新聞局表示，台中流行影音中心營運移轉（OT）案去年完成招商，已與最優申請人威剛科技公司成立的專案公司，在去年10月完成契約書公證，進行4.05億元的期初投資。在整備過程中，市府亦將提供最大協助，攜手民間機構最快以2026年底前對外營運為終極目標。

新聞局表示，台中流行影音中心為地上7層、地下3層建築，樓地板面積1萬1412坪，未來營運內容將聚焦於動畫、漫畫、遊戲主題，即以ACG作為營運主軸，加上流行音樂與電影雙M（Music & Movie）等影音內涵，提供民眾休憩、娛樂的場域。

同時，為了扶植台灣電影產業及提供國片及藝術片播映場域，台中流行影音中心至少規劃兩個影廳專門播放藝術/國片電影；其它影院空間將另規劃為多功能展演空間、沉浸式劇院或虛擬攝影棚，成為多元文創及影像內容孵化的搖籃。

新聞局表示，民間機構未來也將持續與國際知名動漫或電影IP品牌合作，部分空間亦將規劃科技互動體驗、動漫主題IP展售等場域，期盼在公私協力與民間機構的投資與規劃下，能為相關產業注入創意及活力，創造在地就業機會，成為台灣流行文化的新地標。

台中流行影音中心最快2026年底營運。（市府提供）

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