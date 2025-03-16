澎湖學子打擊樂夢想起飛 仁醫杜元坤院長助圓夢

杜元坤院長（捧花者）長期支持澎湖打擊樂團發展，3校學生前往感謝。（民眾提供）

2025/03/16 21:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年全國音樂比賽中，澎湖縣文澳國小、馬公國中及馬公高中3所學校的打擊樂團表現卓越，展現出澎湖學子在音樂領域的實力與潛力。成功的背後，正是義大醫院杜元坤院長無私支持與慷慨贊助，助力澎湖音樂夢想飛得更高更遠。

由於澎湖僻處離島，樂器運送不便，3校在參賽前常為借用樂器問題而困擾。杜元坤得知此情況後，即主動提供資金協助，解決了樂器調度的困難，讓3所學校能順利參與全國賽事。最終，文澳國小打擊樂團榮獲優等成績，馬公國中及馬公高中的打擊樂團則分別奪得特優佳績，為澎湖爭光。

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今（16）日為3校打擊樂團的學生，在校長及指導老師的陪同下，特地前往杜院長澎湖看診期間所駐診的三軍總醫院，透過手搖鐘聲和純真歌聲，深情傳遞對院長的感謝。不僅感激杜院長多年來的支持，也期待未來有更多合作機會，共同譜寫更多動人的樂章。

杜院長鼓勵孩子們，要成為有愛心、正直的人，秉持教育的愛與使命，讓音樂的光芒照亮更多人的心。他更期勉孩子們未來有朝一日走出台灣，將澎湖的音樂才華帶上國際舞台，讓世界聽見澎湖的聲音。

除了澎湖縣政府的旅費贊助外，杜院長的支持為學子提供了堅實的後盾，讓孩子們能無後顧之憂地全心投入比賽，這份來自社會的關懷，亦更加堅定了他們追尋音樂夢想的信念。未來，孩子們將以更大的熱情投入練習，期望在國內外舞台上繼續為澎湖爭光。

3校學生在今年全國音樂大賽表現優異，感謝杜元坤支持。（民眾提供）

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