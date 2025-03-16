彰化女比男長命！邁入高齡化社會 逾60歲占近3成

全國人口最大縣的彰化縣，已進入高齡化社會，退休族增加，投入志工之列的人數逐年上揚。縣府每年表揚志工大會，參加者一年比一年多。（圖縣府提供）

2025/03/16 20:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕數字說話！根據彰化縣政府最新公布的全年度「彰化縣現住人口數按性別及年齡分統計表」顯示，去年（2024年）彰化縣60歲以上人口達33萬2074人，占總人口27.1%，不僅早已邁入高齡化社會，且高齡人口占比相當高，又以60至69歲人口最多，該年齡層男女差距還不明顯，但過了70歲以後，女性明顯多於男性，80歲以上到百歲人歲的差距更加拉大，顯示女性壽命普遍較長，活得比男性久。

全縣人口約122萬5000人，男性約62萬人，女性約60萬人。然而，60歲以上人口中，女性逐漸占多數，70到79歲女性5萬多人高於男性4萬多人，80到89歲也是女性2萬多人超越男性1萬人多人，90到99歲女性6000多人把男性3000多人甩得遠遠的，進入100歲女性175人更是男性56人的3倍之多，代表了越高齡女性占比越高，「女人長命！」

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在這次公佈數據中獲得驗證，少子化趨勢已是擋不住的趨勢，數據顯示，0到9歲人口僅9萬1209人，占總人口約7.4%，且10到19歲人口也僅有10萬7133人，對比30到39歲（16萬8784人）或40到49歲（19萬9103人）等勞動年齡層都低很多，顯示新生兒出生率已大不如前，反映出少子化的嚴重性。

農業傳產重鎮 壯年人口占44%

彰化作為農業及傳統產業重鎮，雖然薪資水平偏低，但目前仍依賴30至59歲壯年人口支撐勞動市場，該年齡層人口共54萬1676人，占總人口44.2%。然而，隨著這些人口逐漸老化，新生兒出生率持續下滑，未來恐面臨勞動力短缺。

不少民眾說，再過幾年，彰化要找到年輕人投入勞力付出的製造業，一定會比現在難，頭家要解決人力短缺就要設法打造友善高齡者的就業環境，或是開發全自動化生產線，用機器人取代人力，否則預期得到，工廠將像現在的醫院，請不到護理師只好關病床，生產線被迫關線而減產，影響接單能力。

截至2024年，彰化縣60歲以上人口達33萬2074人，占總人口27.1%，顯示彰化不僅早已邁入高齡社會，高齡人口占比更相當可觀。（圖擷取自縣府民政處官網）

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