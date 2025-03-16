自由車環台公路大賽 浪漫台三線站3/18登場！台中交管措施公布

「浪漫台三線站」將於3月18日登場。（警方提供）

2025/03/16 17:59

〔記者許國楨／台中報導〕「2025國際自由車環台公路大賽」今天登場，共有台北市站等5站合計約646公里路程，接連5天以每天1站進度進行比賽，其中第3站「浪漫台三線站」將於3月18日登場，會經過台中所轄道路，台中市警局為維護選手安全並確保比賽順利進行，屆時配合於沿線實施交通管制。

市警局指出，競賽車隊將於3月18日10時整由新竹縣出發，經苗栗縣後，預計於13時22分由卓蘭大橋縣市交界進入臺中市東勢區，續沿台三線（東蘭路）經東勢大橋進入石岡區，至終點石岡旅客服務中心，將針對以下路線進行交管：

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一、 台3線（卓蘭大橋至東勢大橋北端）階段性移動管制，管制時間：114年3月18日13時至14時30分。。

二、 台3線（東勢大橋北端至豐勢路明德路北端）南向車道禁止車輛通行、北向內側車道調撥供南向通行，管制時間：114年3月18日13時至14時30分。

三、 石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）禁止車輛通行，管制時間：114年3月18日11時30分至18時30分。

四、 石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）道路兩側禁止停車（含停車格），管制時間：114年3月17日22時至3月18日18時30分。

五、 台3線（卓蘭大橋至石岡區豐勢路明德路北端）、石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）禁止砂石車通行，管制時間：114年3月17日至18日全日。

警方提醒，上述階段性移動管制原則為「有分隔島路段採單邊順向管制，無分隔島路段採雙向管制」，車隊行經無安全島路段，同向將管制淨空，對向民眾車輛請配合靠路邊暫停，另為降低交通管制所造成影響，台3線有分隔島路段（東勢大橋北端至豐勢路明德路北端）將實施調撥車道措施，讓往南（豐原）方向車輛仍可利用北向內側車道通行。

市警局長李文章提醒民眾，本項競賽為國際級賽事，各參賽選手騎乘速度相當快，競賽期間可能會跨越到對向車道，為維護選手及用路人安全，警局將嚴格管制車輛通行，駕駛朋友當日如欲行經比賽路段，建議提前規劃改行駛台3線以外道路以避開管制，如已身處管制路段，則請務必配合暫停路旁耐心等待。

警方今天公布行經台中所轄道路的交管措施。（警方提供）

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