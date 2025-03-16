親子旅遊首選 每4名兒童就有1人到日本玩

日本有多座樂園，加上時差小、飛行航程短等因素，成為台灣親子出國旅遊首選。圖為東京迪士尼樂園。（彭博）

2025/03/16 17:28

〔記者蔡昀容／台北報導〕日本不但是成人出國熱門選擇，也是親子旅遊首選。去年我國12歲以下兒童出國目的地，赴日近60萬人次居冠，相當於每4個兒童就有1人去年到日本旅遊。

交通部觀光署統計，2024年12歲以下國人出國目的地，日本居冠59萬6071人次，後續是中國11萬7267人次、韓國9萬9118人次，第二名和第一名差距大，相差約5倍。而據行政院統計，我國去年12歲以下人口有237萬2863人，相當於每4個兒童就有1人去年到日本。

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台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽表示，孩子較耐不住長途搭機，台灣飛日本距離短、時差不大，飲食習慣也相近，都會區公共運輸便利，成為家長首選。此外，台灣孩子從小接觸許多日本卡通、動漫、IP，日本親子娛樂設施也很豐富，如迪士尼樂園、環球影城，長期受親子旅遊青睞。

業者觀察，最受親子青睞的日本城市是大阪、東京、沖繩。雄獅旅遊表示，去年暑期有超過3成團體旅客帶孩子參加，沖繩JUNGLIA叢林樂園預計今年下半年開幕，預期日本親子市場將持續增長。雄獅也看準暑假是親子旅遊旺季，除了加開親子產品，並提供兒童最高減1萬元的優惠。

可樂旅遊觀察，東京及大阪有「樂園」元件，一直以來都是親子旅遊熱門首選，尤其大阪今年將舉辦世界博覽會，國籍航空也增開神戶機場直飛航線，機位供給增加，預料能為暑假檔期帶來一波買氣。

可樂旅遊分析，沖繩飛行時間僅需1.5小時，台灣北中南都可以出發，吸引新手爸媽選擇沖繩作為首次的親子旅遊城市，暑假飛沖繩的班機甚至近半數都是孩子，足見其熱門程度。

可樂旅遊表示，產品規劃除了常見的5日遊，也能設計4日遊行程，價格更具競爭力，以自家產品為例，沖繩自由行4日最低1萬6888元起，團體行程4日2萬3888元起。

我國去年赴日共600萬6116人次，是最熱門的出國選擇。其中13至19歲28萬30人次，20至29歲90萬5445人次，30至39歲128萬559人次，40至49歲119萬5759人次，50至59歲84萬8814人次，60歲以上89萬9438人次。

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