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    相約桃花心木落葉時 台南左鎮灰熊綠展湧人潮

    灰熊綠展在台南左鎮區的桃花心木林舉行，集結逾百個文創攤位。（記者劉婉君攝）

    灰熊綠展在台南左鎮區的桃花心木林舉行，集結逾百個文創攤位。（記者劉婉君攝）

    2025/03/16 17:48

    〔記者劉婉君／台南報導〕目前正值桃花心木落葉的季節，灰熊綠展連續第4年在台南市左鎮區的桃花心木林舉辦，集結逾100間文創品牌展出，連續2天吸引大批人潮湧入，還有不少民眾帶著貓、狗、鵝等寵物一起參加。

    灰熊綠展今年邁入第10年，昨、今（15、16）日2天的活動，參與的品牌在桃花心木下設攤，滿地桃花心木落葉有如大地鋪的「地毯」，陣風吹拂，葉子隨風飄落更添詩意。

    主辦單位表示，今年參與人數更勝去年，還有日本、香港、馬來西亞等地的遊客。參展的品牌攤位也結合左鎮的考古挖掘特色，各自拿出自家的NG作品等，讓遊客可以挖寶，每個攤位還捐出500元，將挹注漸凍人協會。

    崑山科技大學餐飲管理系及空間設計系也有35名師生合作，以森林、探索、恐龍、化石為主題，提供法式森林饗宴及裝置藝術。

    灰熊綠展在台南左鎮區的桃花心木林舉行，集結逾百個文創攤位。（記者劉婉君攝）

    灰熊綠展在台南左鎮區的桃花心木林舉行，集結逾百個文創攤位。（記者劉婉君攝）

    灰熊綠展在台南左鎮區的桃花心木林舉行，集結逾百個文創攤位。（記者劉婉君攝）

    灰熊綠展在台南左鎮區的桃花心木林舉行，集結逾百個文創攤位。（記者劉婉君攝）

    灰熊綠展在台南左鎮區的桃花心木林舉行，集結逾百個文創攤位。（記者劉婉君攝）

    灰熊綠展在台南左鎮區的桃花心木林舉行，集結逾百個文創攤位。（記者劉婉君攝）

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