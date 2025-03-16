忍痛救人展醫者仁心 慈濟醫師徐展陽獲「新北市優秀青年」表揚

台北慈濟醫院心臟血管外科主治醫師徐展陽衛教宣導。（青年局提供）

2025/03/16 17:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕「即使身受劇痛，仍堅持站上手術台，只為了搶救病患。」這不是電影情節，而是真實發生在台北慈濟醫院心臟血管外科主治醫師徐展陽身上的故事。新北市青年局今（16）日舉行「優秀青年表揚暨青年行動年會」，現場表揚108位優秀青年，其中徐展陽以「忍痛救人」的感人故事，成為現場焦點。

徐展陽曾在美國克里夫蘭醫院（Cleveland Clinic）受訓兩年，獲得「最佳國際研修醫師」殊榮。學成歸國後，他致力於心臟血管手術與院外心臟停止（OHCA）患者的急救葉克膜手術，至今已成功救治上百名瀕臨死亡邊緣的病患。某次在手術台，他忍受結石劇痛的情況下，先在急診室打了止痛針，隨即換上手術服走進開刀房，完成冠狀動脈繞道手術，成功挽回病患性命。他的專業與使命感，不僅感動患者，也讓醫界同行欽佩不已。

請繼續往下閱讀...

此次活動由市府與救國團新北市團務指導委員會共同舉辦，共表揚了來自不同領域的108名優秀青年，包括74名中學組、15名大專組及19名社會組。活動中新北市副市長劉和然頒發證書給徐展陽，並表示，新北有這麼多優秀的青年，在各自的崗位上發光發熱，像徐醫師這樣的貢獻更是難能可貴。他不僅是醫療界的典範，希望藉由此次表揚，除獎勵各位優秀青年外，更能藉此鼓勵更多新北青年在自己的領域中持續奉獻付出，讓新北更加安居樂業。

青年局長邱兆梅說，新北18至40歲的青年約115萬人口，如何讓新北的青年族群能夠安居樂業是市府的重要使命，市府將持續攜手各民間部門，致力推動青年政策，期盼能鼓舞更多新北青年發揮所長，讓這座城市持續成長邁進。

新北市副市長劉和然（左）頒發優秀青年證書給台北慈濟醫院心臟血管外科主治醫師徐展陽（右）。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法