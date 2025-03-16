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    參加日本東京食品展 台南館創歷年參展最亮眼成績

    日本東京食品展台南館吸引眾多國際買家洽談合作。（台南市政府提供）

    日本東京食品展台南館吸引眾多國際買家洽談合作。（台南市政府提供）

    2025/03/16 17:03

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府率領農產品業者參加2025日本東京食品展，4天展期累計成交額初估高達4.2億元，鮮果及加工果訂單超過6千公噸，創下歷年參展最亮眼的成績。

    日本東京食品展台南館吸引眾多國際買家洽談合作，展會中特別受到矚目的產品，包括楠西的蜜棗，經過14天低溫檢疫直送日本，依然保持鮮甜多汁的風味，深受買家青睞；此外，玉井芒果乾經過獨特烘焙技術，鎖住原味香甜，果肉Q彈好入口，現場試吃活動更是吸引買家熱烈詢問。

    台南市長黃偉哲表示，近年市府著重農產品外銷，尤其是加工食品，將水果加工成製品，延長保質期和方便食用，可有效幫助國內產銷平衡、價格穩定，實質幫助到農民。此次推廣包含蜜棗、鳳梨鮮果、冷凍果丁、果汁冬瓜茶磚、地瓜、蕎麥、文旦及水產品等，更展現豐富的產品魅力。

    展會期間，台南館第3天成交金額即突破3億元，超越去年4天參展成績，統計最終累計成交額初估高達4.2億元，鮮果及加工果訂單超過6千公噸，展現台南農產品在國際市場的競爭力。

    黃偉哲表示，台南農產品品質優良，能在國際市場獲得高度認可，更是對我們農民的極大肯定，這次參展能夠在海外市場獲得關注與支持，也是對農民的一大鼓舞。本次參展創下歷年來最好的成績，是多年來累積耕耘的結果，市府團隊將持續推動行銷，讓台南農產在全球市場大放異彩。

    日本東京食品展台南館吸引眾多國際買家關注。（台南市政府提供）

    日本東京食品展台南館吸引眾多國際買家關注。（台南市政府提供）

    日本東京食品展台南館吸引眾多國際買家關注。（台南市政府提供）

    日本東京食品展台南館吸引眾多國際買家關注。（台南市政府提供）

    台南市政府率領農產品業者參加2025日本東京食品展，創下歷年參展最亮眼的成績。（台南市政府提供）

    台南市政府率領農產品業者參加2025日本東京食品展，創下歷年參展最亮眼的成績。（台南市政府提供）

    日本東京食品展台南館現場試吃活動，讓民眾品嚐台南農特產品的美味。（台南市政府提供）

    日本東京食品展台南館現場試吃活動，讓民眾品嚐台南農特產品的美味。（台南市政府提供）

    日本東京食品展台南館現場試吃活動吸引買家熱烈詢問。（台南市政府提供）

    日本東京食品展台南館現場試吃活動吸引買家熱烈詢問。（台南市政府提供）

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