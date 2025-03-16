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    銀合歡外來種入侵綠道 台江公民籲速清除

    社大台江分校發起內海之路環境監測行動，同時展開垃圾髒亂點、銀合歡外來種監測調查行動。（記者王姝琇攝）

    社大台江分校發起內海之路環境監測行動，同時展開垃圾髒亂點、銀合歡外來種監測調查行動。（記者王姝琇攝）

    2025/03/16 15:53

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南社區大學台江分校發起內海之路環境監測行動，發現210平方公尺監測樣區有119株銀合歡外來種入侵，呼籲水利署第六河川分署定期清理，守護台江流域生態。

    「銀合歡」原產南美，排他性極強，嚴重威脅原生物種、減低生物多樣性。南社大台江分校發起內海之路環境監測行動，去年就發現內海之路，濱海公路以西的鹽排水岸銀合歡有愈來愈多的趨勢，近日更發現210平方公尺監測樣區有119株銀合歡，其中靠近水岸邊，有的已開花結果成株。

    同時，開學至今，台江綠道志工及流域社群，分段調查通報內海之路水岸垃圾點，以濱海公路以西的鹽排為例，4公里就發現10幾處垃圾堆積，在灘地、水面及紅樹林間，影響水域環境生態。

    社大台江分校執行長吳茂成指出，這些監測調查也分別報環保局、水利單位及台江國家公園，呼籲水利署應定期清理水岸垃圾及銀合歡，公私協力，共同守護台江河川及山海圳國家綠道；也歡迎更多人加入台江綠道志工，及跟著河流班的公民監測環境行動。

    銀合歡（圖）外來種入侵綠道，且有愈來愈多的趨勢。（記者王姝琇攝）

    銀合歡（圖）外來種入侵綠道，且有愈來愈多的趨勢。（記者王姝琇攝）

    台江綠道志工進行4公里水岸邊垃圾監測，發現10多處垃圾堆積點。（記者王姝琇攝）

    台江綠道志工進行4公里水岸邊垃圾監測，發現10多處垃圾堆積點。（記者王姝琇攝）

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