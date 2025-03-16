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    大放異彩 彰縣芬園國中技藝教育競賽奪1金3銀

    芬園國中學生莊秀珍（中）在土木與建築職群的建築製圖競賽奪金。（記者湯世名攝）

    芬園國中學生莊秀珍（中）在土木與建築職群的建築製圖競賽奪金。（記者湯世名攝）

    2025/03/16 15:21

    〔記者湯世名／彰化報導〕大放異彩！彰化縣芬園國中多年推動技藝教育課程，帶領對技職教育體系有興趣的九年級學生，每周三上午往返員林農工、員林崇實高工進行生涯探索，從中了解自己在技職方面的潛力，其中表現優良的學生，在113學年度彰化縣國中技藝教育課程競賽的激烈競爭中，勇奪1金、3銀，獲獎消息讓全校師生都引以為傲。

    此次競賽中，芬園國中的學生們展現出色的技術與創意，莊秀珍在土木與建築職群的建築製圖競賽中，以穩健精準的製圖能力脫穎而出，贏得評審的高度肯定，奪得金牌；張子庭獲得土木與建築職群的建築製圖銀牌；余昕霓獲得食品職群中式麵食組銀牌；籃云罄則獲得設計職群空間設計組銀牌。

    除了競賽的佳績外，該校的技藝教育課程也受到家長及社區的廣泛讚譽。校方表示，未來將持續增強與高中職的合作，提供更多技藝教育的機會，並加強技職教育的宣導與說明，以激發學生的學習熱情，幫助他們在技職領域中找到更明確的方向。

    芬園國中校長張婉玶指出，該校將繼續以提升學生的技術能力和職業素養為目標，並期待更多學生能在未來的競賽中大放異彩，同時也希望這些成就能吸引更多學生對技職教育產生興趣。

    芬園國中學生莊秀珍（右）在土木與建築職群的建築製圖競賽奪金。（記者湯世名攝）

    芬園國中學生莊秀珍（右）在土木與建築職群的建築製圖競賽奪金。（記者湯世名攝）

    芬園國中學生在國中技藝教育課程，展現出色的技術與創意。 （記者湯世名攝）

    芬園國中學生在國中技藝教育課程，展現出色的技術與創意。 （記者湯世名攝）

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