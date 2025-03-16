台14甲線線翠峰至大禹嶺路段 今下午6時起預警性封閉

冷氣團來襲，台14甲線線翠峰至大禹嶺路段，16日下午6時起將預警性封閉。（警方提供）

2025/03/16 14:41

〔記者張協昇／南投報導〕合歡山雪季交通管制雖已結束，但因近日大陸冷氣團來襲，2500公尺以上高山路段，有局部路面（肩）結冰及固態降水機率，公路局宣布今（16）日下午6時起，預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18K~41.5K）路段，並視實際天候狀況，也不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，並於明（17日）上午7時許視天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

公路局中區養護工程分局表示，依據最新氣象情資研判，今日台14甲線合歡山路段，受強烈大陸冷氣團影響，環境溫度在冰點以下，加上夜間水氣偏多，有局部路面（肩）結冰及固態降水機率，為維護用路人安全，將於今日下午6時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。

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公路局並提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整，另萬一下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車）均禁止進入管制路段，由於冷氣團可能持續數天，呼籲近日欲前往合歡山民眾預先規劃旅行備案，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）顯示的交通管制訊息，也可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或撥打公路局用路人服務中心免費電話0800231035查詢最新路況。

台14甲線翠峰至大禹嶺路段，今年春節期間下雪，公路局出動鏟雪車鏟雪。（公路局提供）

大陸冷氣團來襲，公路局宣布今（16）日下午6時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺）路段，圖為該路段今年春節期間下雪，出動鏟雪車鏟雪情形。（公路局提供）

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