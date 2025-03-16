為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台14甲線線翠峰至大禹嶺路段 今下午6時起預警性封閉

    冷氣團來襲，台14甲線線翠峰至大禹嶺路段，16日下午6時起將預警性封閉。（警方提供）

    冷氣團來襲，台14甲線線翠峰至大禹嶺路段，16日下午6時起將預警性封閉。（警方提供）

    2025/03/16 14:41

    〔記者張協昇／南投報導〕合歡山雪季交通管制雖已結束，但因近日大陸冷氣團來襲，2500公尺以上高山路段，有局部路面（肩）結冰及固態降水機率，公路局宣布今（16）日下午6時起，預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18K~41.5K）路段，並視實際天候狀況，也不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，並於明（17日）上午7時許視天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

    公路局中區養護工程分局表示，依據最新氣象情資研判，今日台14甲線合歡山路段，受強烈大陸冷氣團影響，環境溫度在冰點以下，加上夜間水氣偏多，有局部路面（肩）結冰及固態降水機率，為維護用路人安全，將於今日下午6時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。

    公路局並提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整，另萬一下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車）均禁止進入管制路段，由於冷氣團可能持續數天，呼籲近日欲前往合歡山民眾預先規劃旅行備案，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）顯示的交通管制訊息，也可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或撥打公路局用路人服務中心免費電話0800231035查詢最新路況。

    台14甲線翠峰至大禹嶺路段，今年春節期間下雪，公路局出動鏟雪車鏟雪。（公路局提供）

    台14甲線翠峰至大禹嶺路段，今年春節期間下雪，公路局出動鏟雪車鏟雪。（公路局提供）

    大陸冷氣團來襲，公路局宣布今（16）日下午6時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺）路段，圖為該路段今年春節期間下雪，出動鏟雪車鏟雪情形。（公路局提供）

    大陸冷氣團來襲，公路局宣布今（16）日下午6時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺）路段，圖為該路段今年春節期間下雪，出動鏟雪車鏟雪情形。（公路局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播