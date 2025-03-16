屏東社工日解放紓壓 玩「1、2 、3社工人」請來作惡夢的「英熙」

社工督導扮成英熙，讓現場氣氛嗨翻。（記者陳彥廷攝）

2025/03/16 15:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為感謝勞苦功高且默默為弱勢服務的社會工作者，屏東縣政府今天在潮州「潮好玩」幸福園區舉辦「123社工人」社工運動會，縣長周春米也到場帶動跳為各界社工夥伴加油打氣，由於今年場景仿夯劇「魷魚遊戲」，就請來男性督導犧牲扮「英熙」，微妙微肖的揣摹「英熙」在劇中令人不寒而慄的扮相，就有社工笑稱「真的會作惡夢的那種」。

屏東縣政府今年社工運動會將主題定為「123社工人」，由123木頭人遊戲為發想，由於去年會後是頗受社工好評，今年更加入魷魚遊戲中的橋段，吸引翻倍的隊伍參加，共有21隊報名，加上工作人員等，共有300名公私部門社工齊聚，縣長周春米指出，除透過運動會肯定及鼓勵社工們的付出外，也透過競賽拉近彼此距離。

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周春米表示，全屏東共有822位社工伙伴，縣府相當重視社工權益，不僅積極爭取社工福利與勞動權益，打造安全、友善的執業環境，也重視公私友善關係，結合民間社會福利團體能量，用有限的資源人力，照顧屏東縣每位需要幫助的鄉親，無論在關懷聚點或個案服務等各方面，都能看到社工夥伴們來回穿梭的努力身影，令人感佩。

為求場景逼真，不僅工作人員穿上韓劇魷魚遊戲的制服，還請來鹽埔家庭福利服務中心的男性督導簡占鈞扮演第一關123木頭人關主的「英熙」，壯碩的他一出場，反差感就令所有社工捧腹大笑，笑稱是「真的會作惡夢」的英熙。除競賽之外，還有馬賽克杯墊DIY及植物染拓印體驗、牛角筋等紓壓區等體驗活動，讓大家好好享受難得的休閒時光，期望社工夥伴玩得開心，讓社工網絡更加緊密。

社工督導扮成英熙，讓現場氣氛嗨翻。（記者陳彥廷攝）

社工日大家全面放開紓壓。（記者陳彥廷攝）

屏東縣政府今年社工運動會將主題定為「123社工人」，由123木頭人遊戲為發想，全縣共有300名社工齊聚。（記者陳彥廷攝）

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