台中市無極三清總道院原舉辦祝壽大典 顏清標、江啟臣都來了

無極三清總道院舉行太上道祖及觀音大士圓通自在大天尊祝壽慶典，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、民政局長吳世瑋及立法院副院長江啟臣等皆出席。（民政局提供）

2025/03/16 14:40

〔記者歐素美／台中報導〕台中市台灣道教總廟無極三清總道院，今天舉行太上道祖及觀音大士圓通自在大天尊祝壽慶典，以及第28屆中原盃全國書法比賽總決賽，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、民政局長吳世瑋及立法院副院長江啟臣皆出席。吳世瑋感謝廟方長年對地方的貢獻，並致力弘揚書法文化，祈求眾神明庇佑風調雨順、國泰民安、市運昌隆。

吳世瑋說，無極三清總道院每年的祝壽慶典是地方一大盛事，感謝主委鄭銘輝帶領所有幹部費心籌辦，相信眾神慈悲、救苦救難，將庇佑地方平安順利、四時無災；並感謝廟方長期投入公益慈善及社會教化事業，並熱心參與地方事務，為地方居民帶來心靈安定的力量，期盼持續發揚眾神佛「慈悲為懷、普濟眾生」的信念，回饋社會、造福地方，並祝福無極三清總道院香火持續鼎盛、信徒滿天下。

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立法院副院長江啟臣指出，無極三清總道院致力弘揚固有書法文化，今天書法決賽共有一千多位選手參加，許多家長陪同孩子到場比賽，相信透過比賽，一方面提升孩子的自信心，並能增進親子關係，同時也能持續傳承重要的國粹及文化。

無極三清總道院28年來大力推辦《中原盃》書法比賽，今年共有1萬七千多份作品參賽，經評審出1千多位進入決賽。

江啟臣及吳世瑋前往書法比賽現場，為參賽者加油打氣。（民政局提供）

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