聽障少女突破無聲界限夢想游進奧運 總統勉赴世界勇敢追夢

林宛蓁（右）自小因早產失去聽力，但在游泳領域展現天賦，並用手語表示她的夢想是游進聽障奧運會。（記者方賓照攝）

2025/03/16 14:27

〔記者陳嘉怡／台北報導〕今年15歲的林宛蓁自小因早產失去聽力，但她從不向困境低頭，多次獲得全國聽障游泳錦標賽獎項，並立志游進聽障奧運會；另一位追夢少年，15歲的張晏因父親早逝，從小由阿嬤帶大，並在棒球領域展現天賦，以球技展現生命韌性，夢想成為職棒選手。兩人今（16）天都獲頒家扶基金會的「2025全國自強兒少」，總統賴清德也到場勉勵年輕學子，赴世界勇敢追尋夢想。

來自高雄、今年15歲的林宛蓁，因早產導致先天性聽覺障礙，從小生活在無聲的世界，手語成為她與世界溝通的方式。宛蓁媽媽表示，宛蓁剛出生時體重僅1200多公克、大小就像一瓶保利達，而宛蓁被檢查先天性聽障不久，她自己也被檢查出需要洗腎，每天生活圍繞在帶著女兒做早療、與洗腎之間，過程相當辛苦。宛蓁雖試過助聽器、人工電子耳，但都沒有效，全家為了與宛蓁溝通無阻都去學了手語，宛蓁的姊姊也因為宛蓁的緣故，選擇就讀特殊教育研究所。

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宛蓁媽媽表示，宛蓁在游泳上展現才華，多次獲得全國聽障游泳錦標賽獎項，聽力障礙使她無法聽見賽場上的鳴槍聲，必須完全依賴視覺、用眼角餘光瞄岸上裁判的指示，訓練過程格外辛苦，但所有困難宛蓁都一一克服。宛蓁則用手語表示，她的座右銘是「永不放棄，前進奧運」，會持續往聽障奧運游泳選手的目標邁進。

另一位追夢少年，來自基隆、15歲的張晏因父親早逝、母親離開，從小由阿嬤撫養三兄弟長大，自小熱愛運動並展現棒球天賦，夢想成為職棒選手。張晏表示，球衣和球褲在練習時都會磨損，為節省家中開支，阿嬤總是會將破掉的衣服拿去縫補，讓他繼續投入訓練，讓他感受到阿嬤滿滿的愛意。他透露自己最喜歡的職棒選手是郭天信，而郭天信也透過影片驚喜獻身，鼓勵張晏持續打球，並與張晏想約未來球場上見。總統賴清德則送給張晏全新的球衣和球褲。

總統賴清德致詞表示，他深受宛蓁和張晏的故事感動，勉勵孩子們雖然家庭生活條件相對不足，但擁有更多家人、社會滿滿的愛。每個孩子都有夢想，例如宛蓁想要前進奧運、張晏想要當職棒選手，政府今年也啟動青年百億海外圓夢基金計畫，希望幫助15到30歲的青年，走出國門到世界追尋夢想，並勉勵年輕學子成為更好的自己，人因夢想而偉大。

家扶基金會表示，今年共有22位自強兒少獲得表揚，其中有15位來自單親家庭、2位生長在隔代家庭、6位兒少母親為新住民，另有3名兒少為身心障礙者。家扶基金會董事長劉邦富勉勵自強而少，面對生活逆境發揮勇氣、接受挑戰。

林宛蓁在游泳領域展現長才，曾獲台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽聽障國中女子組50公尺仰式第一名。（家扶基金會提供）

總統賴清德則送給張晏全新的球衣和球褲，鼓勵他持續往職棒選手的夢想邁進。（記者方賓照攝）

今年15歲的張晏從小由阿嬤帶大，在棒球領域展現天賦，以球技展現生命韌性，夢想成為職棒選手。（家扶基金會提供）

家扶基金會今（16）天舉辦「2025全國自強兒少」表揚活動，總統賴清德到場勉勵年輕學子，赴世界勇敢追尋夢想。（記者方賓照攝）

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