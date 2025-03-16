北市勞動局釋1500就業機會 南港LALAPORT開幕徵才、最高薪45k起跳

台北市勞動局為民眾提供1562個工作機會，就業服務處自3月17日至3月21日邀集27家企業。（記者劉詠韻攝）

2025/03/16 13:32

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市勞動局為民眾提供1562個工作機會，就業服務處自3月17日至3月21日邀集27家企業，包括飯店旅宿、視聽娛樂、餐飲零售、公共自行車租賃、清潔保全、綠能產業、照顧服務等企業辦理現場徵才活動；地點分別為18日在西門、北投、內湖，19日在西門、景美，20日在艋舺、信義、南港東明、西門，21日則在景美，有興趣者可在下午2時至4時前往相關就服處了解詳情，把握與人事當面交流的機會。

勞動局指出，此次徵才廠商為群創能源科技、北大消防安全設備、文華東方酒店、寒舍餐飲、豪景大酒店、王座餐飲、六角國際事業、安心食品、和億生活（添好運） 、朱記餡餅粥、全家超商、美廉社、康是美、屈臣氏、麥當勞、全聯、雲雀國際、臺北市聯合醫院、幸福時光居家長照、璞馨居家長照、四正勤居家長照、錢櫃、中興保全、安橋公寓大廈管理、安橋保全、微笑單車（YouBike）共計27家企業。

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另外，參與本週徵才活動的星級飯店有台北文華東方酒店、豪景大酒店及寒舍餐飲（台北喜來登大飯店、寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店），職缺包括餐飲服務、房務，機電修繕、客服、安管、麵包師傅等，職缺多元；福利如免費員工膳食、提供制服、停車位提供、一年兩次集團免費住宿用餐一泊二食體驗等，介紹正職同仁加入獎金等，並有完善升遷制度。

隨著南港LALAPORT 即將正式開幕，雲雀國際、王座餐飲國際餐飲同時釋出職缺攬才，營運主管職高薪45K，餐飲內外場正職35K起薪，有經驗者可詳談再議，兼職服務人員時薪200元起計；雲雀國際並釋內勤資訊維護人員及財會專員，歡求職者前來遞件面試。

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