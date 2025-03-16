彰化人注意！花壇今晚9點「送肉粽」 終點鹿港海邊

花壇鄉劉厝村今晚9點將舉辦「送肉粽」科儀。 （資料照）

2025/03/16 12:31

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化人注意！花壇鄉劉厝村今天（16日）晚間9點將舉辦「送肉粽」科儀，送煞路線圖公布後，引發地方與網友關注，有民眾提醒附近親友「今晚沒事別出門」。送煞儀式將進行到深夜11點30分，劉厝村長陳懷盛呼籲村民今晚儘量避開送煞路線，以確保人身安全。

花壇鄉今晚這場「送肉粽」科儀，將從明德街喪宅出發後，沿著明德街過新盛橋（花劉百姓公），沿番花路360巷直行碰到番花路後右轉，最終送往鹿港海邊。

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由於今天是星期日，村長陳懷盛除向村民公布此事，並張貼公告給村民知道，呼籲村民今晚不要經過送煞相關路線，能避開就避開；最終將送到鹿港海邊化解。

地方居民奔相走告這場送煞科儀，有民眾呼籲，「送肉粽」既已公告時間與路線，民眾就盡量迴避，沿途住戶也應緊閉門窗；也有民眾呼籲只要心存善念，平常心看待即可，大家不用過度恐慌。

「送肉粽」又名「送吊煞」，是彰化沿海地區民間對輕生者的送煞習俗，為讓亡者安息、避免居民不安，當地人會請法師將繩索或固定的物品，送到海邊或是河流出海口焚燒掉，達驅邪送煞之效。宗教界人士強調，此儀式主要是安定人心，不用過於恐慌。

花壇鄉劉厝村今晚9點將舉辦「送肉粽」科儀，詳細路線圖曝光。 （資料照）

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