嘉義果園草莓吃到飽超狂 有人30分鐘吃132顆

少見珍貴的白草莓、粉草莓也能吃到飽。（記者林宜樟攝）

2025/03/16 10:38

〔記者林宜樟／嘉義報導〕以培育台灣精品草莓聞名的嘉義縣太保市「沁霖觀光農園」舉辦罕見的「30分鐘無限草莓任你吃」活動，溫室果園內包含珍貴的日本品種白草莓等19種草莓限時吃到飽，120公分以上600元；雖然價格不便宜，但3月8日及昨天2天限定場次共吸引爆滿300多人參加，有民眾1次吃下132顆草莓，還有不少外縣市遊客特地前來參與，促進當地觀光農業。

沁霖觀光農園由青農侯喬偉及妹妹侯喬容等經營，侯喬偉負責草莓種苗繁殖及栽培管理，種植世界各國超過數十種草莓，並獲得農業部農業試驗所耗費10年育成的台灣精品草莓台農一號「女王」技術轉移，果園以溫室栽培，全程無農藥，標榜採果不用洗就能「即享鮮食」。

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太保市長鄭淑分及太保市農會總幹事黃靜玉昨到場一同參與，鄭淑分說，以往民眾想到採草莓就是到苗栗縣，近年來太保市推動精緻農業發展，優秀的青農經營高品質的草莓園首創舉辦「草莓吃到飽」活動，提供無農藥的草莓讓民眾即採即食，受到全台草莓愛好者關注，更提升太保觀光農業知名度。

侯喬偉說，希望透過草莓吃到飽活動證明在嘉義以設施栽培草莓是可行的營運方式，果園裡的草莓品種來自世界各國，有紅、白、粉、橘4種顏色草莓，如代表台灣的「女王」草莓、來自日本的「水蜜桃」草莓及「天使ED」白草莓等，有些隱藏品種市價1顆約100元，報名資訊一推出，2天6梯次的活動在3天就額滿。

前來品嚐草莓的遊客說，雖然600元不便宜，但已有思考「攻略」，先吃昂貴的白草莓或粉草莓，只要吃10顆大概就回本，接下來就是尋找自己喜歡的品種盡情品嚐；大多數遊客大約吃30到40顆左右就很飽，也有遊客完全不間斷，30分鐘吃132顆草莓，非常滿足。

黃靜玉說，從種植、加工到結合觀光，沁霖觀光農園栽培草莓、推出草莓甜點，進行網路行銷，結合特色觀光活動，農業六級產業化，升農產品的附加價值；而太保市不只草莓，有玉女小番茄、洋香瓜、嘉義極光等知名農產，近年來將有機米以「日光白玉」命名，不論是冷飯、熱飯，口感都相當好，是熱銷產品，也歡迎各地遊客一起來選購。

沁霖觀光農園以栽種草莓聞名。（記者林宜樟攝）

草莓吃到飽吸引許多遊客參與。（記者林宜樟攝）

不同品種的草莓。（記者林宜樟攝）

太保市長鄭淑分（左一）、太保市農會總幹事黃靜玉（中）到沁霖觀光農園參與活動。（記者林宜樟攝）

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