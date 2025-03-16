中市府因應北屯31萬人開闢兒童公園地下停車場 將 綠意、聲音、光影引入

中市北屯兒童公園地下停車場5月開工，預計2027年完工。（市府提供）

2025/03/16 10:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市第一大行政區「北屯區」人口數高達31萬人，常有民眾反應停車位不夠，市府斥資6億元推動北屯區兒童公園地下停車場新工程，還保留公園遊憩場域，停車位規劃汽車223席、機車170席，今年5月下旬開工，預計2027年完工，將運用自然條件讓綠意、聲音、光影引入地下停車場，可望成為北屯停車新地標。

交通局長葉昭甫指出，由北屯近年移入的人口激增，尤其是北屯兒童公園，周遭住宅區人口增加，造成車流量大增，交通局為紓解停車需求，加速興建地下停車場，規劃在北屯兒童公園興建地下停車場，降低壅塞交通環境。

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為了讓停車場不再只是一座建築物，交通局規劃的北屯區兒童公園地下停車場工程，以多目標方式興建地下立體停車場及整修現有地面層的壘（網）球場等設施。

建築規模規劃地下3層，地下一層為機車停車區、地下二、三層為汽車停車區，日後完工約有汽車格223席、機車格170席（兼重機車格），預計在今年5月開工，完工後可紓解基地周遭停車供給不足問題，並就地面層壘球場等設施復舊，符合公共運動設施等相關法令設置原則，提供里民休閒活動空間，促進區域繁榮。

台中市停車管理處表示，基地位在北屯區東山段107地號的北屯兒童公園，規劃具環保、智慧化的地下停車場，土地使用編定為公園用地（公26），土地面積4萬6,218平方公尺。

停管處表示，兒童公園地下停車場新建工程，以兒童公園南側（壘球場）上方位置為施作基地位址，創造活動廊帶串聯基地活動、設施翻新復舊，將停車場設計融入地景。

中市北屯兒童公園地下停車場5月開工，融入在地自然景觀。（模擬圖，中市府提供）

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