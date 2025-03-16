大雨不斷竹縣寶山鄉遭偷倒廢棄物堵路 村民怒喊揪出宵小

新竹縣大雨不斷，寶山鄉寶斗村遭不肖業者偷倒廢棄物，造成寶深路通往新珊路182巷的道路雙向無法通行。（寶山鄉公所提供）

2025/03/16 10:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣大雨不斷，寶山鄉寶斗村昨（15）日卻遭不肖業者偷倒廢棄物，造成寶深路通往新珊路182巷的道路雙向無法通行；鄉長邱振瑋表示，除透過新竹地區檢警環單一窗口通報縣府環保局，清潔隊已暫時清開一條通道，後續將進一步檢視跡證追查，一定要揪出元兇嚴懲。

邱振瑋說，公所昨天接獲寶斗村長張錦城通報，該村遭不肖業者偷倒廢棄物，看起來像是一輛大卡車就地傾倒，堆滿整個路面，造成寶深路通往新珊路182巷的道路雙向無法通行，讓村民氣炸！

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鄉公所清潔隊立即透過新竹地區檢警環單一窗口通報新竹縣政府環保局，並將會同警方前往現場稽查，調閱前後路口監視器畫面，蒐集查察相關跡證，抽絲剝繭揪出偷倒的宵小！

張錦城建議，偏鄉地區住戶少，村里聯絡道路應建置監視系統，預防、遏止不肖業者劣行，也便於事後追查，揪出偷倒行為人，移送法辦重罰！

為保留現場證據，清潔隊暫時先清開一條通路方便當地住戶通行，因連日雨天，提醒鄉親朋友行經該處多加留心，注意行車安全。

新竹縣大雨不斷，寶山鄉寶斗村遭不肖業者偷倒廢棄物，造成寶深路通往新珊路182巷的道路雙向無法通行。（寶山鄉公所提供）

新竹縣大雨不斷，寶山鄉寶斗村遭不肖業者偷倒廢棄物，造成寶深路通往新珊路182巷的道路雙向無法通行。（寶山鄉公所提供）

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