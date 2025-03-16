不畏天氣濕冷 萬金石馬拉松1.1萬人準時開跑

面對天氣濕冷、刮風等挑戰，新北市萬金石馬拉松早上6點30分在萬里區翡翠灣準時鳴笛開跑。（記者陳奕劭攝）

2025/03/16 09:18

〔記者陳奕劭／新北報導〕2025新北市萬金石馬拉松今天（16日）早上6點30分在萬里區翡翠灣鳴笛開跑，雖然面對天氣濕冷、颳風等挑戰，仍吸引31國、超過1萬1000人參賽。新北市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥為選手加油打氣，也邀請參加2025雙北世界壯年運動會。侯友宜稱讚，今年是最辛苦的一次，進場看到大家對萬金石的熱情，讓他內心滿滿的感動。

市府體育局表示，萬金石馬拉松吸引31國、374位外籍選手，超過1萬1000位選手參加，今年也邀請厄利垂亞、衣索比亞、肯亞等國13位國際菁英好手來台，先跑台灣首場金標萬金石，再跑亞洲首場世壯運，完賽成績證明將以電子方式提供，選手賽後可直接掃描號碼布QR Code查詢。

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萬金石馬拉松共分為全長42.195公里公里的馬拉松賽事與全長10公里的挑戰馬，上屆國內全馬男子組冠軍「印帝」周庭印直指連霸、來自肯亞的Kenneth KIPKEMOI以2小時4分52秒最佳成績參賽，外界關心有望刷新萬金石大會全碼紀錄紀錄2小時9分31秒。

今年挑戰馬男子組第一名選手為胡冠愷，他以32分20秒佳績奪魁，女子組第一名湯樂榆跑出37分24秒佳績；陳奕成、陳怡秀以49分55秒獲男視障組第一名；陳金楣、周佳蓉以57分24秒獲女視障組第一名。

侯友宜表示，萬金石馬拉松連續三年獲得「金標籤」認證，成為台灣最高等級的馬拉松賽事，2023年起逐年減碳10％，今年參賽毛巾製程減少用水、完賽物資袋與工作外套來自回收塑膠粒。

侯友宜說，感謝教育部體育署、中華民國田徑協會、市府團隊與所有贊助商的支持，同時感謝大批警消、醫護、志工、在地加油團與工作人員，因為大家的付出，讓世界看見新北。賽後推薦大家吃美食補充體力，也可以到沿線宮廟「求富貴、保平安、牽姻緣」，響應5月雙北世壯運推出的10條祈福之旅。

雖然天氣濕冷，萬金石馬拉松仍吸引1.1萬名跑者參賽。（記者陳奕劭攝）

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