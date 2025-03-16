青年回嘉！運動會吸引年輕人返鄉交流

年輕人藉由運動會返鄉互動。（嘉義縣青年返鄉推廣協會提供）

2025/03/16 09:06

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣青年返鄉推廣協會主辦「我們回嘉吧！運動會！」，第5屆昨起於水上鄉水上國民小學登場，連續2天的運動會吸引各地青年返鄉交流，在晚會進行深度對話，在交流中獲得更多啟發與動力，讓更多青年能夠感受嘉義縣的美麗與活力。

協會理事長潘瑋茵說，今年活動主題為「遊戲玩嘉」，傳遞人生中無法重來的概念，但在遊戲中無論遇到多大挑戰或生命值歸零，總有重來一次的機會，希望透過此次活動，讓青年們彌補過去未完成的心願，在交流中激發更多的動力與合作，感謝縣政府勞青處的支持，豐富活動層次。

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水上鄉長林緗亭說，感謝嘉義縣青年返鄉推廣協會理事長潘偉茵每年用心舉辦運動會，今年移師到水上，讓愛鄉愛土愛嘉義的有志青年，每年都能藉由運動會建立革命情感，凝聚力量。

縣府勞青處副處長林俊傑表示，運動會不僅是一場活力交流，更是青年返鄉、聯繫情感及共同成長的重要契機；嘉義縣近年佈建各產業園區，創造許多的就業機會，加上科學園區的開發及華泰名品城Outlet進駐，創造許多商機，勞青處提供創業輔導、創業資金、創業課程等服務，讓嘉義成為實踐青年創業夢想的基地；有興趣參與勞青處青年就創業及青年發展活動的民眾可追蹤「有青嘉大聲-嘉義縣政府勞青處」臉書粉絲專頁或Instagram資訊。

「我們回嘉吧！運動會！」在水上鄉舉辦。（嘉義縣青年返鄉推廣協會提供）

許多年輕人熱情參與「我們回嘉吧！運動會！」。（嘉義縣青年返鄉推廣協會提供）

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