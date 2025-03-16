高雄大仁國中國樂團 獲全國音樂賽5連霸

大仁國中國樂團參全國學生音樂比賽，獲國中團體專業A組絲竹室內樂合奏特優。（大仁國中提供）

2025/03/16 08:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立大仁國中國樂團15日代表高雄市參加113學年度全國學生音樂比賽，在決賽中表現優異，榮獲國中團體專業A組絲竹室內樂合奏特優，這也是國樂團連續5屆拿下此殊榮，且上週也在同場競賽中，獲得國樂合奏特優，締造全國賽國樂雙特優佳績。

大仁國中校長方静慧表示，藝術才能班國樂團在團長陳秀音、指揮蔡輝鵬及老師蔡育紋、郭蓁蓁、王姿文、沈意潔的專業指導，與學生的認真投入下，音樂素質表現優異，不僅屢在高雄市國樂比賽中獲得佳績，今年更是連續5屆代表高雄市參加全國學生音樂比賽。

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15日在A組絲竹室內樂合奏決賽中，專業評審以編制整齊、聲部均衡、音色層次分明、純淨，樂曲詮釋佳，且音樂線條優美、表現力豐富、樂曲流暢等評語，再次奪得該組競賽特優。

方静慧說，藝術才能音樂班下週起至20日將進行國小六年級學生的報名甄試，國樂團也將於6月10日晚上7點，在高雄市文化中心至德堂進行年度展演，歡迎樂迷到場聆賞。

大仁國中國樂團在全國學生音樂比賽國樂合奏也拿下特優殊榮。 （大仁國中提供）

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