為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄大仁國中國樂團 獲全國音樂賽5連霸

    大仁國中國樂團參全國學生音樂比賽，獲國中團體專業A組絲竹室內樂合奏特優。（大仁國中提供）

    大仁國中國樂團參全國學生音樂比賽，獲國中團體專業A組絲竹室內樂合奏特優。（大仁國中提供）

    2025/03/16 08:00

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立大仁國中國樂團15日代表高雄市參加113學年度全國學生音樂比賽，在決賽中表現優異，榮獲國中團體專業A組絲竹室內樂合奏特優，這也是國樂團連續5屆拿下此殊榮，且上週也在同場競賽中，獲得國樂合奏特優，締造全國賽國樂雙特優佳績。

    大仁國中校長方静慧表示，藝術才能班國樂團在團長陳秀音、指揮蔡輝鵬及老師蔡育紋、郭蓁蓁、王姿文、沈意潔的專業指導，與學生的認真投入下，音樂素質表現優異，不僅屢在高雄市國樂比賽中獲得佳績，今年更是連續5屆代表高雄市參加全國學生音樂比賽。

    15日在A組絲竹室內樂合奏決賽中，專業評審以編制整齊、聲部均衡、音色層次分明、純淨，樂曲詮釋佳，且音樂線條優美、表現力豐富、樂曲流暢等評語，再次奪得該組競賽特優。

    方静慧說，藝術才能音樂班下週起至20日將進行國小六年級學生的報名甄試，國樂團也將於6月10日晚上7點，在高雄市文化中心至德堂進行年度展演，歡迎樂迷到場聆賞。

    大仁國中國樂團在全國學生音樂比賽國樂合奏也拿下特優殊榮。 （大仁國中提供）

    大仁國中國樂團在全國學生音樂比賽國樂合奏也拿下特優殊榮。 （大仁國中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播