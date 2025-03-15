為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    李梅樹長子李景暘94歲辭世 《玩弄火雞的小孩》畫作主角成追憶

    李梅樹畫作「玩弄火雞的小孩」裡的小男孩，就是大兒子李景暘。圖為李景暘在畫作前重現自己6歲時張手、嘟嘴對著火雞咕嚕咕嚕叫。（資料照）

    李梅樹畫作「玩弄火雞的小孩」裡的小男孩，就是大兒子李景暘。圖為李景暘在畫作前重現自己6歲時張手、嘟嘴對著火雞咕嚕咕嚕叫。（資料照）

    2025/03/15 22:59

    〔中央社〕文史收藏家、知名畫家李梅樹的長子李景暘，也是「玩弄火雞的小孩」作品的畫中人。家屬今晚證實李景暘3月11日辭世，享壽94歲。

    李梅樹紀念館執行長李景文今晚接受中央社記者電訪證實，1931年出生的李景暘，與李梅樹都是3月13日同一天生日。李景暘因年歲已大，已於3月11日過世，將於3月30日於三峽昇華園舉辦告別式。

    李景暘是收藏家、文化工作者，也曾是三峽大容戲院總經理、是李梅樹紀念館前身的「劉清港醫師李梅樹教授昆仲紀念館」創館長，出版有「李景暘藏台灣古文書」。

    李景文說，除了李梅樹畫作、手稿、文物外，李景暘也喜歡收藏錢幣、契約文書、信函等，也是地方家族的重要考據。

    令他印象最深刻的是，李景暘善於整理資料，記憶力也好，並寫了一手好字。除基於李景暘的個人興趣，應該也是遺傳李梅樹的基因。

    紀念館目前館藏一幅「玩弄火雞的小孩」，是李梅樹1937年的畫作，李景文說，畫中的6歲小男生雙手張開，左手直直伸向畫面中心，頭戴戰鬥帽，嘟著嘴巴對著火雞咕嚕咕嚕叫，小男孩就是李景暘。

    李景文說，李梅樹以大自然時辰順序與光景變化，為8個子女命名，麗霞、麗月、景暘、麗玉、麗美、景光、麗雲、景文；除代表對家庭成員的期許，也是最佳模特兒。

    李景文說，「玩弄火雞的小孩」幅畫作中，呈現母子女同框的親子圖。除李景暘，小女孩模特兒是二姐李麗月，另一模特兒是媽媽。如今3人都過世，畫中親人只能成追憶。

    他說，最精髓的是，媽媽的右腳直對畫家，在畫作前面，不管向左還是向右，媽媽的右腳尖一直隨著觀賞者的視角移動，展現有趣的神韻與表情。

    李景暘（中）、李景光（右）與李景文。（資料照）

    李景暘（中）、李景光（右）與李景文。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播