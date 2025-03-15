「神山之子」成員延續儀隊夢 華麗轉身ROTC「美和熊鷹」

美和科大「美和熊鷹」儀隊到高雄棧柒庫舉辦全國高中職儀隊競賽南區初賽表演。（記者陳彥廷攝）

2025/03/15 22:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國防部今天在高雄棧柒庫舉辦全國高中職儀隊競賽南區初賽，去年創下三連霸的國立內埔農工人數不足未報名，屏東的高中職只剩屏東女中參賽，而內埔農工「神山之子」儀隊奪冠隊員大多已畢業，部分進入美和科技大學「美和熊鷹」儀隊，今天以表演佳賓身分登台，讓內埔不在賽事中缺席。

第8屆全國高級中等學校儀隊競賽南部地區初賽今天在高雄7號碼頭棧柒庫前廣場登場，去年南區初賽3連霸的內埔農工，前兩年進軍全國決賽獲亞軍、季軍，可惜的是，今年人數太少無法成隊，內埔「神山之子」王朝畫下休止符。

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當時奪冠成員有數人畢業後就讀同在內埔鄉的美和科大，申請成為ROTC大學儲備軍官訓練團學員，美和科大了解這些學員在儀隊競技上具備獨特技能，2年前成立「美和熊鷹」儀隊，是目前全台除官校外唯一以ROTC訓練中心身分經營的儀隊。

帶出「神山之子」以個位數隊員驚豔全國的教官林俊成，去年轉調美和科大，為「美和雄鷹」帶入更全面的海軍陸戰隊儀隊訓練。林俊成今天從帶隊教官搖身一變成為表演佳賓，還擔任評審，他說，帶隊從競賽變表演，雖然有身分轉換，但對學員來說，更多的是學習更多未來任官後更多的相關技能。

美和熊鷹由60名ROTC學員組成，規模連在官校都算龐大，他們以原住民聖鳥熊鷹為名，象徵隊員勇敢、堅韌、積極面對生命挑戰，全隊主打海軍陸戰隊的槍舞飛揚，勇猛剛強的槍法，融合活潑的舞蹈，讓未曾接觸過儀隊訓練的學員也能上手習得更多的儀隊技巧。

「神山之子」成員、現為美和熊鷹的隊員們說，當初希望能夠延續儀隊，又因為儀隊而對軍旅生涯有憧憬，加上美和的ROTC有儀隊，兩個願望只要申請進入ROTC都能滿足，還可持續深化未來任官後與人不同的技能，今年本想和學弟妹切磋，但到場不見母校參賽，覺得可惜，但也有好好把握現在的儀隊，透過ROTC訓練和儀隊的訓練，持續砥礪自己，盼以永不放棄、訓練自律的初心追求卓越，又能藉由儀隊和沒有儀隊基礎的同袍教學相長，以大家庭的模式持續成長。

美和科大「美和熊鷹」儀隊到棧柒庫廣場表演。（記者陳彥廷攝）

美和科大「美和熊鷹」儀隊到棧柒庫廣場表演。（記者陳彥廷攝）

美和科大「美和熊鷹」儀隊到棧柒庫廣場表演。（記者陳彥廷攝）

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