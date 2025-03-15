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    海軍敦睦支隊泊靠基隆港 3/17、18開放登艦參觀

    油彈補給艦「磐石艦」。（海軍提供）

    油彈補給艦「磐石艦」。（海軍提供）

    2025/03/15 21:55

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕海軍敦睦遠航訓練支隊，17、18日將移師基隆港西3、4碼頭，開放民眾參觀，今年有油彈補給艦「磐石艦」、成功級飛彈巡防艦「鄭和艦」及康定級飛彈巡防艦「武昌艦」靠港，並有海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰莒拳隊等演出。同時展示世界12強棒球賽奪冠的台灣隊全隊簽名球等。

    軍方指出，17日上午9時開始，有熱鬧的歡迎式，10時到11時為敦睦支隊表演，包括海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰莒拳隊演出。下午有基隆市中興國小及基隆我愛舞推廣協會等演出。

    這次敦睦艦隊的「磐石艦」以「建構防衛韌性，捍衛海疆安全」為主題，設置10大展區，讓民眾近距離欣賞大型軍艦，更有台灣之光專區，展示近來為國光爭光的優秀運動員簽名用具，包括去年在國際12強棒球賽中奪冠的全隊簽名球等。

    基隆港開放參觀時間為3月17、18日上午9時至下午3時，參觀民眾需攜帶個人身分證件（身分證、駕照或健保卡）；未滿14歲孩童，如未具身分證，可由親屬陪同入營；外籍人士未經事先申請不得入營。相關資訊可至中華民國海軍臉書粉絲專頁查詢。

    康定級飛彈巡防艦「武昌艦」。（ 海軍提供）

    康定級飛彈巡防艦「武昌艦」。（ 海軍提供）

    成功級飛彈巡防艦「鄭和艦」。（海軍提供）

    成功級飛彈巡防艦「鄭和艦」。（海軍提供）

    敦睦艦隊17、18日將移師基隆港開放參觀。（資料照）

    敦睦艦隊17、18日將移師基隆港開放參觀。（資料照）

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