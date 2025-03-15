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    陽明山花季近尾聲 吉野櫻、杜鵑先後綻放

    陽明山花季進入尾聲，山上還有吉野櫻、杜鵑壓軸盛放中。（北市公園處提供）

    陽明山花季進入尾聲，山上還有吉野櫻、杜鵑壓軸盛放中。（北市公園處提供）

    2025/03/15 22:17

    〔記者甘孟霖／台北報導〕為期52天的陽明山花季明天（16日）將畫下句點，而目前陽明山遊客中心及第二停車場門口區的吉野櫻正值盛開期；陽明公園的杜鵑花也陸續綻放，為春日的陽明山增添繽紛色彩，到四月都有機會能觀賞，民眾可把握花季尾巴。

    北市公園處指出，除了賞花外，今年陽明山花季還帶來豐富的藝文活動，辛亥光復樓內的「草山百年風華特展」及 Kevin Woodson「花語山居」畫展也將在花季結束後同步落幕，邀請大家把握最後機會，沉浸於藝術與歷史交織的饗宴。

    花卉試驗中心林育正表示，以「讓愛在心中綻放」為主題的花季自1月24日開展以來，吸引了許多遊客上山共賞春日美景，感受各式花卉綻放的絕美風采，現在正是最後的賞花機會，還沒上山的民眾別錯過把握這片花海的最後璀璨時刻，無論是與摯愛共遊、與親友相伴，或是獨自漫步山間，都能感受春日限定的浪漫氛圍 。

    他說，目前陽明山遊客中心及第二停車場門口區的吉野櫻正值盛開期，粉嫩花瓣隨風飄落，猶如夢幻櫻吹雪，吸引許多遊客前來取景留念，預計花期持續至3月底、4月初；而陽明山上的昭和櫻前一、兩週盛放，目前也將近尾聲。此外，陽明公園的杜鵑花也陸續綻放，為春日的陽明山增添繽紛色彩，花期預計可持續到4月中旬。櫻花季結束後，陽明山上則陸續有海芋及繡球花季接力，為台北市更增添幾分春色。

    此外，本次陽明山花季活動推出問卷調查，收集民眾的回饋與建議，並舉辦「填問卷抽好禮」活動，參與者有機會獲得 LEGO 櫻花系列、琺瑯鑄鐵鍋、星巴克櫻花馬克杯、花、台北品牌遮陽傘及純棉小方巾等精美好禮，詳情可參閱臉書粉專。

    陽明山花季進入尾聲，山上還有吉野櫻、杜鵑壓軸盛放中。（北市公園處提供）

    陽明山花季進入尾聲，山上還有吉野櫻、杜鵑壓軸盛放中。（北市公園處提供）

    陽明山花季進入尾聲，山上還有吉野櫻、杜鵑壓軸盛放中。（北市公園處提供）

    陽明山花季進入尾聲，山上還有吉野櫻、杜鵑壓軸盛放中。（北市公園處提供）

    陽明山花季進入尾聲，山上還有吉野櫻、杜鵑壓軸盛放中。（北市公園處提供）

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