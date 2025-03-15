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    腦麻小太陽黃筱智任桃園市青年諮詢委員 籲體育課身障平權

    桃園市政府第6屆青諮委員黃筱智（右）致力推動身障生運動平權，會中與市長張善政（左）合影。（記者黃政嘉攝）

    桃園市政府第6屆青諮委員黃筱智（右）致力推動身障生運動平權，會中與市長張善政（左）合影。（記者黃政嘉攝）

    2025/03/15 21:41

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府今天舉行「第6屆青年諮詢委員成立大會暨青諮委員回娘家活動」，青力世代傳承與接棒，31歲腦性麻痺黃筱智有感以前上學行動不便，無法跟一般生一同參與體育課，推動身障學生使用運動輔具，參與體育課，期盼桃園市納入。市長張善政在媒體聯訪時初步回應，怎樣讓行動不便的學生參與體育課非常重要，市府會納入考慮。

    桃園市府2016年成立青年諮詢會，強化青年與政府的對話，今年邁入第6屆，51名青年諮詢委員包括在校高中及大專院校學生、新住民二代、原住民族及身心障礙者，專長涵蓋科技、文化、公共衛生等多元領域。

    第6屆青諮委員、現任桃園市腦性麻痺協會理事的黃筱智說，她致力推動身障學生使用運動輔具，跟一般生一起上體育課，而不是只能待在一旁休息，或以課業輔導方式替代，無法與一般生融入，她看到雙北市都開始推行，希望桃園市也能跟進。

    第6屆青諮委員劉憬勲為台灣醫藥衛生青年聯盟共同發起人，他分享，前年擔任台灣公衛學生聯合會副理事長時，在各校園推動HIV去汙名化的經驗，希望未來以青諮委員的身分，持續推動台灣公共衛生議題的國際倡議，另也關注社會企業孵化空間，盼促進青年創新發展。

    張善政說，青諮委員有些是已就業、創業，有些還是學生，不同背景的青年都很有創意，他向大家分享實務經驗，很多時候不是想點子做下去就能解決，也需正視現實問題，以1999專線為例，上任以來，首要問題一直是桃市的公車，包括班次、搭乘、駕駛員不夠等等，即便市府補貼客運駕駛薪資，也只解決一點點的問題而已，他勉勵青年，身處數位時代，善用自身優勢，例如運用AI工具，快速吸收、消化，並調整策略，提高創新方案的可行性，讓點子更貼近民眾需求，一起讓桃園變得更好。

    市府青年事務局長侯佳齡表示，第5屆青諮會曾提出智慧城市App整合、防災教育、公共參與護照等6大政策建議，許多構想已納入市政推動方向，本屆青諮會規劃「青年提案工作坊」，透過參與式預算，讓青年委員實際投入政策執行，深化「公共參與」、「文化發展」、「國際展望」及「智慧生活」4大主軸，讓青年與政府攜手共創更具前瞻性的桃園。

    桃園市政府舉行「第6屆青年諮詢委員成立大會暨青諮委員回娘家活動」，第6屆委員與市長張善政合影。（記者黃政嘉攝）

    桃園市政府舉行「第6屆青年諮詢委員成立大會暨青諮委員回娘家活動」，第6屆委員與市長張善政合影。（記者黃政嘉攝）

    桃園市政府舉行「第6屆青年諮詢委員成立大會暨青諮委員回娘家活動」，第5屆委員與市長張善政合影。（記者黃政嘉攝）

    桃園市政府舉行「第6屆青年諮詢委員成立大會暨青諮委員回娘家活動」，第5屆委員與市長張善政合影。（記者黃政嘉攝）

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