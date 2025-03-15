無障礙露營拖車出任務！逾百位身障者屏東挑戰露營

屏縣府主辦無障礙露營，挑戰者齊聚一堂。（屏東縣政府提供）

2025/03/15 20:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「真沒想過有一天，我們可以與家人一起露營！」，輪椅族們看著為身障者特別設計的露營拖車，各個興奮不已；無障礙露營拖車「挑戰者號」今天（15日）首次出任務，屏東縣長周春米邀請120位身心障礙者一起到賽嘉樂園露營區露營，期待讓每顆嚮往自由的心都能無礙出發。

今天傍晚，當「挑戰者號」駛入賽嘉樂園露營區，坡道緩緩放下，輪椅族的朋友們開心地駛入營地，空氣中滿是期待與興奮的氣息，對許多身心障礙朋友來說，這是他們人生中首次露營，周春米也到場與身障朋友們一起同樂，隨著營柱一根根穿入帳篷固定通道，當最後一根營柱順利卡入底座，35座帳篷撐起的瞬間，也點亮了35顆夢想的火花。

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看見來自各地的身障者與與親友們齊聚一堂，共同享受屏東的陽光與微風，周春米臉上也洋溢幸福的微笑，她說，這次策畫全國第一個以公部門主辦的身心障礙戶外露營，現場有著多樣化的貼心設計，現場露營拖車內有著有盥洗室、電動窗簾、電視、烤肉架、洗手台等設備，未來將透過復康巴士帶著身心障礙的朋友們上山下海，讓身障者們不再是旁觀者，而是旅程的主角。

周春米指出，此次露營活動除了縣內鄉親，還有遠從桃園、台中、雲林、台南及高雄的鄉親報名參加，火熱程度可見一斑，為讓身障朋友們能毫無拘束享受戶外風情，後續將會再評估整體相關需求，希望在公部門及民間的努力下，打造更多挑戰者號，讓所有朋友們到戶外時，能更加便利。

有露營經驗的方小姐說，曾在外縣市遇到沒有設置無障礙盥洗室的情況，謝謝縣府聽見他們的需求，除了貼心解決洗澡問題，遇到不方便時還有專業志工在旁協助，更令人感動的是，近日推出的無障礙露營拖車內，還設計多項貼心細節，不僅大大減緩焦慮，也讓他們更願意走出戶外，享受大自然的美好。

屏東縣府社會處表示，此次特別委請廠商搭配OUTDOOR露營風格設備布置，以及輕鬆的爵士音樂讓所有挑戰者感受度假風情，現場還提供多項手作體驗，以及布袋球、安全弓箭、大型彈珠台、冰壺等趣味競賽，活動現場所展示的無障礙旅遊露營拖車更提供挑戰者外出露營休憩更友善的相關配套措施，預計今年5月開放預約租借，歡迎多加使用。

由公部門舉辦的無障礙露營，逾百位挑戰者齊聚屏東賽嘉樂園。（屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米（左）赴營地和大家話家常。（屏東縣政府提供）

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