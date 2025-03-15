240秒絕美煙火秀 屏東北野祭湧2萬人

民眾坐在草地上欣賞煙火驚呼連連。（記者羅欣貞攝）

2025/03/15 20:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025屏東北野祭今（15日）來到第二天，晚間240秒璀璨煙火秀，讓席地而坐體驗戶外露營風的民眾驚呼連連，單日就吸引2萬人次進場，今年3天活動預估超過3萬人次，勝過去年首屆。

屏東縣政府打造的春季戶外大型活動新品牌「北野祭」邁入第二屆，3月14至16日，連續3天在屏縣高樹鄉新豐親水公園舉辦，時間從下午3點至晚間9點，活動免費進場，今年以野營、音樂、市集，帶領遊客展開山野狂歡之旅。屏東縣長周春米今晚以一身戶外風格穿搭到場和民眾同樂，看到有家庭特地從桃園、彰化前來屏東，周春米感到十分開心，也熱烈歡迎大家。

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屏東縣政府表示，活動為期3天，今年活動內容更為豐富，除了逾100攤特色市集與風格美食，舞台區也帶來精彩演出，包括麓山LUSHA、高樹在地樂團「迷霧森林」、hue、icyball冰球樂團、感傷唱片行及國語作業簿等超過12組表演團隊輪番上陣，透過音樂點燃夜晚的自由氛圍。

北野祭活動以露營為主題，邀請多家國內外知名品牌露營帳篷、野營週邊設備、露營車等共同響應，於場域空間規劃「風格露營區」，安排「露營車」展示及「風格營位帳棚」供民眾體驗紮營樂趣，活動也規劃多款工作坊，包括苔球製作、綠植上板、排灣族琉璃求生手環、樹皮創作等，運用自然素材，製作獨特藝術品。

此外，還有街頭藝人、寵物區、野餐區、親子互動體驗區與親子闖關賽，設置矮牆攀爬、精準投擲、三角障礙等挑戰關卡，讓親子透過遊戲培養體能與團隊合作精神，新豐親水公園也配合於北野祭活動期間在下午1點至晚間6點開放，小朋友玩得好開心，玩到捨不得回家。

本次也結合周邊景點串聯一日遊至三日遊推薦遊程，包含屏東智慧農業學校、隘寮溪堤頂綠色隧道、原住民文化園區、在地休閒農場等，詳情可查詢活動官網，活動更結合在地農產品，只要於會場完成集點卡就能帶走限量版好禮，每日數量有限，換完為止。北野祭明天（16日）還有最後一天的活動。

屏東縣長周春米（右）歡迎來自外縣市的遊客。（記者羅欣貞攝）

北野祭充滿悠閒氛圍。（記者羅欣貞攝）

新豐親水公園吸引滿滿戲水人潮。（記者羅欣貞攝）

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