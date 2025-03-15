台南震後復建 慈濟助修楠西房舍286戶

慈濟在楠西舉辦安心祈福活動，市長黃偉哲出席致謝。（台南市政府提供）

2025/03/15 20:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南「0121地震」迄今逾7週，復建工作持續中，災情最嚴重的楠西區，未達紅、黃單等級的受損房舍，由慈濟基金會協助修繕，共「認養」286戶，工程已經全部完成，今天也舉辦安心祈福活動。

至於一樣有傳出災情的玉井區，衡山基金會今天動員志工，展開關懷戶的受損房屋修繕，也是針對未貼紅、黃單的建物，全力協助，弱勢民眾安居。

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衡山基金會在玉井區啟動弱勢受災戶的修繕工程，團隊人員集結在鄭姓男子住處前，協助家園復建。

玉井區長顏振羽說，感謝衡山基金會的進駐，為弱勢修繕受損屋舍，經過訪視、評估，以及人力調配後，首波計畫共有3戶，希望能夠改善受民的居住環境。

慈濟的楠西地震安心祈福會在綠柏園舉行，市長黃偉哲專程出席，感謝各界合作協助災後復原，並對修繕受損房舍的工班，表達最高敬意。

地震發生後，慈濟第一時間啟動災害應變關懷，立刻提供熱食，讓民眾溫飽，也支援隔屏、毛毯、床等安置設施與裝備。

慈濟志工持續陪伴災民，農曆春節期間，輪班在安置鄉親的綠柏園觀光工廠關懷，並從2月5日起啟動非紅、黃單（未貼單）受損住家的修繕。

慈濟統計，地震後至2月27日，投入楠西區、玉井區修繕共5205人次，仍將持續中長期的協助，讓受災民眾早日恢復正常生活。

黃偉哲提到，回想地震發生的當晚，大家仍在忐忑不安，慈濟就迅速從全台各地集結人力，進駐災區協助，提供場地與餐食，撫慰鄉親，陪伴度過最惶恐的時刻。

黃偉哲也感謝慈濟在中繼屋，以及鋼構安心宅建造的協助，考量到年長者與身障民眾的生活需求。

黃偉哲強調，市府將全力作業，讓土地、資源、行政程序等盡速到位，盡快施工；針對地震災害補助金，重申會用最短的時間完成。

黃偉哲指出，2000戶左右的未貼單戶，也會發放一定程度的慰助金，讓民眾的損害能降到最低。

黃偉哲表示，地震發生後，市府積極處理臨時安置，以及家園清理、修復等相關事宜，前進災區辦理地方說明會，並逐戶訪視、慰問。

3月5日在楠西公所成立「震災復原聯合服務中心」，加快協助的速度，讓鄉親早日回復正常生活。

黃偉哲強調，災後每週都前往視察，或參與討論會議，要求市府團隊用最快效率協助民眾復建。

為加速經費核撥，市府採取主動策略，推出「單點申請、專人送件」的便民服務，首筆房屋修繕補助款項已在13日入帳。

衡山基金會團隊進駐玉井，展開弱勢戶震損屋舍的修繕工程。（記者吳俊鋒攝）

衡山基金會團隊進駐玉井，展開弱勢戶震損屋舍的修繕工程。（記者吳俊鋒攝）

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