科技女愛上老房子！改造彰化小西商圈舊旅館當老闆

位於彰化火車站前巷弄的三和大旅社，有著將近一甲子的歷史，新屋主維持原有立面設計。（記者劉曉欣攝）

2025/03/15 20:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化火車站前的小西商圈三和大旅社，見證將近一甲子的旅館風華，從科技業退休的黃惠敏，因為喜歡老房子，因緣際會回到彰化家鄉買下老旅館，以修老宅的心態，完整保存立面並翻新旅館，無心插柳轉換到旅宿業當老闆。

黃惠敏表示，她從小就在彰化市長大，念完逢甲大學、交大研究所就到南科上班，也在台南成家，原以為一輩子都是科技人，卻因為買下彰化市太平街老房子，跟著哥哥一起動手改造為民宿，進而發現自己超級喜歡老屋改造的成就感。

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因此，黃惠敏在2022年買下小西商圈的三和大旅社，她決定完整保留立面的圓窗、屋內的磨石子地板，拆下的鐵水管就改為樓梯欄杆空隙的防護管，但全新打造了電梯，帶領老旅館邁向新旅宿的便利元素。

而改造老旅館讓黃惠敏的手作魂大爆發，除了工班的專業技術，她能自己來就自己來，最後乾脆提前退休，專心做起旅館老闆，在外界看來的亮麗轉身，全都不在她的生涯規劃。

黃惠敏在完成老旅館改造後，把原有「三和大旅社」木匾繼續掛上，還邀請原旅館主人的蘇姓家族回來參觀，因為當初賣家願意把旅館賣給她，正是因為她有改造老屋與經營旅宿的雙重經驗，蘇家後代才同意把家族旅館交到她手上。她知道她不只是買下一間老旅館，而是買下一家有故事的旅館，承載原有家族的期望與愛。

她表示，因為旅館前身為蘇家祖厝，蘇家拆除祖厝興建旅館，由蘇文龍在1968年設計，在家族監工下在1969年完成地上5樓、地下1樓的旅館，因為是蘇文龍與姊姊蘇滿、弟弟蘇文章共同出資與經營，才會命名「三和」，後來家族成員各奔東西，一度租給別人經營。如今她從蘇家後代接下旅館，希望能讓老旅館重現往日的風華。

從科技業轉身投入改造老旅館的黃惠敏，繼續掛上原有旅館創業時的木匾。（記者劉曉欣攝）

彰化市三和大旅社的立面圓窗設計，這是向附近高賓閣致敬的設計。（記者劉曉欣攝）

黃惠敏改造彰化市三和大旅社，把拆除不用的水管拿來作為樓梯縫隙間的防護管，磨石子地板與樓梯都保留原味。（記者劉曉欣攝）

黃惠敏改造彰化市三和大旅社，把拆除不用的水管拿來作為樓梯縫隙間的防護管，磨石子地板與樓梯都保留原味。（記者劉曉欣攝）

黃惠敏保留彰化市三和大旅社設計人的手繪疏散圖。（記者劉曉欣攝）

彰化市三和大旅社早年見證彰化火車站前的布市全盛時代，當年旅館房間多，經常客滿。（記者劉曉欣攝）

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