南桃園暴雨多處淹水 環保局：加強清水溝

中壢區中北路二段今早積淹水，健行里長劉邦笙、市議員彭俊豪判斷應為溝渠廢棄物淤積所致。（桃市議員彭俊豪提供）

2025/03/15 19:48

〔記者黃政嘉／桃園報導〕今天受鋒面影響，南桃園各地上午都因急降雨出現積淹水情形，往年較少出現積淹水的中壢車站後站的中北路2段也遭殃。環保局指出，這幾天狀況，多為短時間降雨量太大，來不及宣洩所致，氣象署一預報強降雨，環保局皆會針對易淹水地方加強檢視，適時清除堵塞水溝蓋端的樹葉、垃圾等異物。

桃園市議員彭俊豪表示，今早8點多經過中北路2段發現積淹水，健行里長劉邦笙向他反映，往年中壢後車站地段較少看見，初步判斷應是部分溝渠有廢棄物淤積情形，排水功能不彰導致，待天氣好時，促請環保局清潔隊清溝班做清溝，並請相關單位確認溝渠排水功能狀況。

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中壢區幸福里長陳耀金表示，新街國小旁的環北路、中福路口處，今天積淹10幾公分、週四也是，過去都請清潔隊來清水溝，不過一陣子後，每遇大雨仍發生相同狀況，雨停10分鐘後就散去，待請市議員吳家和申請會勘，建議挖開水溝，檢視水路。

復興區公所工務課指出，華陵里長梁雅惠早上通報，上巴陵的比該道路入口進去200公尺左右的比佛利路段，有積淹水，工務課已通知廠商。據公所回報，該路段約淹水約5公分，尚不影響車輛通行。

平鎮區公所工務課長杜國豪表示，區內各地積淹水狀況，雨後皆已退去，包括平鎮運動公園旁的機車道涵洞，因位處低窪，過往就易積淹水，接獲民眾反映就通知權責單位處理，另請廠商沿路尋視南平路215號路段，積淹水雨後已消散，南東路103號路段，因水溝表面落葉堵塞，工作人員清除後也排除狀況。

楊梅區工務課長羅文驤表示，今早急降雨，楊新路3段1巷410號的石門大圳利水溝，因有石頭、樹枝，致路面積淹水約15公分內，於上午11點間消散。

中壢區新街國小旁的環北路、中福路口處，今早再積淹10幾公分。（幸福里長陳耀金提供）

復興區公所工務課指出，上巴陵比該道路的比佛利路段，今天也出現積淹水。（復興區公所提供）

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